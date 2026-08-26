Suudi basını Cristiano Ronaldo\'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşan Al Nassr, 10 kişi kaldığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İLK YARIDA KABUS

Maça kabus gibi başlayan konuk ekip Al Nassr'da kaleci Bento, henüz 11. dakikada gördüğü doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynamanın dezavantajını yaşayan Al Nassr, 30. dakikada Ondrej Duda ve 45+2. dakikada Alvaro Medran’ın gollerine engel olamayarak soyunma odasına 2-0 geride girdi. İlk devrede sahada silik bir görüntü çizen ve etkisiz kalan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise beklentilerin çok altında kaldı.

RONALDO OYUNDAN ÇIKTI, MAÇ DÖNDÜ

Teknik heyet, ikinci yarının başında radikal bir karara imza atarak etkisiz bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo'yu kenara aldı. Ronaldo'nun çıkmasıyla birlikte hücumda çok daha hareketli bir yapıya kavuşan 10 kişilik Al Nassr, rakibini adeta ablukaya aldı. 74. dakikada Sadio Mane ile farkı bire indiren Al Nassr, 76. dakikada Abdulillah el-Amri’nin golüyle skora dengeyi getirdi. Maçın 90+1'nci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sadio Mane, muazzam geri dönüşün noktayı koyan golünü atarak takımına 3-2’lik galibiyeti getirdi.

''DEMEK Kİ SORUN RONALDO'DAYMIŞ!''

Karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın 10 kişiyle imza attığı mucizevi geri dönüşü ve Cristiano Ronaldo'nun devrede oyundan alınmasını manşetlere taşıdı. Ronaldo'nun sahadaki durgunluğuna vurgu yapan yerel basın, Portekizli yıldızın kenara gelmesiyle takımın ritim bulduğunu belirterek "Demek ki sorun Cristiano Ronaldo'daymış! O oyundan çıkınca takım özgürleşti ve gerçek kimliğine bürünerek kendisine geldi." ifadelerini kullandı.