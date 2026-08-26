Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

Suudi basını Cristiano Ronaldo\'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Nassr, deplasmanda ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı karşılaşmada Al Ettifaq'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin başında kırmızı kart gören Al Nassr'da etkisiz performans gösteremn Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, devre arasında oyundan alındı. Suudi basını, muhteşem geri dönüşü ve Cristiano Ronaldo'nun oyundan alınmasını ele alarak ''Demek ki sorun Cristiano Ronaldo'daymış! O çıkınca takım kendisine geldi'' yorumlarını yaptı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşan Al Nassr, 10 kişi kaldığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İLK YARIDA KABUS

Maça kabus gibi başlayan konuk ekip Al Nassr'da kaleci Bento, henüz 11. dakikada gördüğü doğrudan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Eksik oynamanın dezavantajını yaşayan Al Nassr, 30. dakikada Ondrej Duda ve 45+2. dakikada Alvaro Medran’ın gollerine engel olamayarak soyunma odasına 2-0 geride girdi. İlk devrede sahada silik bir görüntü çizen ve etkisiz kalan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise beklentilerin çok altında kaldı.

RONALDO OYUNDAN ÇIKTI, MAÇ DÖNDÜ

Teknik heyet, ikinci yarının başında radikal bir karara imza atarak etkisiz bir performans sergileyen Cristiano Ronaldo'yu kenara aldı. Ronaldo'nun çıkmasıyla birlikte hücumda çok daha hareketli bir yapıya kavuşan 10 kişilik Al Nassr, rakibini adeta ablukaya aldı. 74. dakikada Sadio Mane ile farkı bire indiren Al Nassr, 76. dakikada Abdulillah el-Amri’nin golüyle skora dengeyi getirdi. Maçın 90+1'nci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sadio Mane, muazzam geri dönüşün noktayı koyan golünü atarak takımına 3-2’lik galibiyeti getirdi.

''DEMEK Kİ SORUN RONALDO'DAYMIŞ!''

Karşılaşmanın ardından Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın 10 kişiyle imza attığı mucizevi geri dönüşü ve Cristiano Ronaldo'nun devrede oyundan alınmasını manşetlere taşıdı. Ronaldo'nun sahadaki durgunluğuna vurgu yapan yerel basın, Portekizli yıldızın kenara gelmesiyle takımın ritim bulduğunu belirterek "Demek ki sorun Cristiano Ronaldo'daymış! O oyundan çıkınca takım özgürleşti ve gerçek kimliğine bürünerek kendisine geldi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:32:58. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement