Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı - Son Dakika
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Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
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Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut'un, otopsi raporunda tespit edilen Rocuronium ve Ornidazole maddelerine ilişkin, bu kimyasalların Kabaiş'e mide yoluyla verilerek bayıltıldığını ve solunumunun felç edilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama geldi. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Rojin'in kayboldan 1 ay önce geçirdiği ameliyat esnasında söz konusu maddelerin verildiği, bu maddelerin vücuttan çıkmasının iki ay sürdüğü belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin kaybolduktan sonra 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürerken, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'tan dikkat çeken iddia geldi. Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda tespit edilen Rocuronium ve Ornidazole maddelerinin Rojin'e mide yoluyla verildiğini, bayıltıldıktan sonra öldürüldüğünü öne sürdü.

İLAÇ, AMELİYATTA ANESTEZİ İÇİN VERİLDİ

Karabulut'un iddiasını Adli Tıp Kurumu raporu çürüttü. Rapora göre, Rojin Kabaiş'e 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sırasında Roküronyum etken maddesinin anestezik madde olarak verildi. Roküronyum maddesinin tıbben iki aya kadar vücutta kalabileceği belirtildi. Bu nedenle Rojin'in ölümünden yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen ameliyattaki bu maddenin vücutta tesğit edilmesinin tıbbi geçmişiyle mümkün olduğu kaydedildi.

"OTOPSİDE TOKSİK MADDELERE RASTLANMADI"

Ayrıca tespit edilen ornidazol maddesinin ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu, otopsi kapsamında araştırılan toksik maddelere rastlanmadığı ifade edildi.

Tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüme neden olabilecek seviyede olmadığı ve çürüme nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği, bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde Rojin Kabaiş’in zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı açıkça belirtildi.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, 3. Sayfa, Ameliyat, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı - Son Dakika

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