Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da açılan yeni maden ile 5 yılda 17 ton altın üretiminin yapılacağını duyurdu. Yatırımın tutarının 250 milyon dolar olduğunu aktaran Yılmaz, tesiste 337 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Türk Altın İşletmeleri tarafından Diyadin ilçesinde faaliyete geçirilen "Ağrı Mollakara Altın Madeni"nin açılışı yapıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Altın İşletmeleri ile Mollakara Altın Madeni tanıtım videosu izletildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek, bölgede üretime ve istihdama yeni mkanlar sağlayacak kıymetli yatırımın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği, ekonomik ve jeopolitik rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde özellikle bölgede savaş ve çatışmaların arttığı bir süreçte, ülkelerin gücünü belirleyen faktörlerin yeniden şekillendiğini ifade eden Yılmaz, "Enerji kaynaklarından kritik minerallere, üretim kapasitesinden teknolojiye kadar sahip olunan her stratejik imkan ülkelerin geleceği üzerinde doğrudan söz sahibi oluyor. Bu nedenle kendi kaynaklarımızı yüksek katma değerle ekonomimize kazandırmak ve ülkemizin ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek ölçüde kendi imkanlarımızla karşılamak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda inşa ettiğimiz büyük dönüşümün temelinde de bu irade bulunmaktadır." dedi.

Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

"MADENCİLİKTE KATMA DEĞER ÇOK DAHA YÜKSEK"

Üretimin önemine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aramadan üretime, işletmeden ileri teknolojiye uzanan bütün değer zincirini ülkemizde güçlendirmeyi, yer altındaki zenginliğimizi, sanayimizin, ihracatımızın ve kalkınmamızın hizmetine sunmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Kendi topraklarımızdaki kaynakları ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, ithalata bağımlılığı azaltmakta, dış dengemizi güçlendirmekte ve milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamaktadır. Diğer birçok sektörde elbette üretim, ihracat yapıyoruz ama şunu bilmemiz lazım. Birçok sektörde ihracatını yaptığımız ürünlerin üretim maliyeti içinde ithalatın da ciddi bir payı var. İthal girdiler oluyor, sonra bunları işleyip tekrar ihraç ediyoruz. Madencilik öyle değil. Madencilikte katma değer çok daha yüksek. Tamamen kendi taşımız, toprağımız. Dolayısıyla burada yaptığımız ihracat katma değeri en yüksek ihracat. Ülkemizde net etkide bulunan bir ihracat. Bu yönüyle madencilik sektörünün ayrı bir önemli olduğunun altını çizmek isterim."

Yılmaz, hedefleri doğrultusunda önemli bir sorumluluk üstlenen Türk Altın İşletmelerinin bugün ülkenin altın madenciliğindeki köklü birikimini yeni bir döneme taşıdığını, Türkiye Varlık Fonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Altın İşletmelerinin 6 işletmesi, 4 projesi ve 2 bin 643 doğrudan çalışanıyla ülkenin madencilik alanındaki önemli öncü kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti.

Yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik çalışmalarının ardından üretim aşamasına ulaşan Mollakara'nın 16 Haziran itibarıyla açık ocak üretimine başladığını, 16 Temmuz'da ilk altın dökümü gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz, "Aramakla bulamayabilirsiniz ama bulanlar hep arayanlardır. Dolayısıyla bu felsefeyle, bu anlayışla biz de hareket ediyoruz. Ülkemizde özellikle AK Parti, Cumhur İttifakı döneminde arama faaliyetlerine apayrı bir hız kattık." diye konuştu.

Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

"BU YIL ÜRETİMİN 1 TON CİVARINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye Varlık Fonu bünyesine katılmasının ardından Türk Altın'ın üretime kazandırdığı ilk altın madeni olması bakımından Mollakara'nın ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Mollakara'da yapılan yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz ve şu anda planlanan 5 yıllık süreçte 17 tona yakın altın üretilecektir. Yeni aramalar devam ediyor. Biz altına biraz meraklı bir milletiz. Türkiye, her sene 150 tondan fazla altın ithal ediyor. Altın ithalatı geçen sene olmasaydı, cari açığımız neredeyse olmayacaktı. Yani petrolden, enerjiden sonra en önemli cari açık kalemimiz altın ithalatı. Ziynet eşyalarını kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın. O bizim kültürümüz. O elbette devam edecek ama ülkemizde altınla tasarruf yapma anlayışı da maalesef biraz fazla güçlü. En azından bu altınların sisteme daha fazla girmesi, üretime, yatırıma dönüşmesi beklentimiz."

Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankamızın rezervinden kat kat fazla milletimizin rezervi var ama bunu uluslararası kurallar gereği bilançolara pek yansıtamıyoruz. Bu da risk birimlerimizi daha fazla aşağıya düşürmemize engel oluyor. İnşallah bu daha fazla yansır ve Türkiye'nin gücü daha fazla görülür. Her yıl 150 tondan fazla altın ithal ediyoruz. Şu anda kendi üretimimiz ise Türkiye olarak 30 ton civarında. İşte bunu ne kadar artırabilirsek, cari açığımızı o kadar aşağıya çekmiş oluruz. Doğrudan cari açığı azaltıcı makroekonomik istikrarımıza da katkıda bulunan bir yatırım olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

"TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİNİ YÜZDE 10 ARTIRACAK"

Yılmaz, tesiste gelecek yıl 3 ton altın üretileceğini ve sonraki yıllarda daha fazla üretim yapılacağını söyledi.

Tesisin, Türkiye'nin altın üretimini tek başına yüzde 10 artıracağına dikkati çeken Yılmaz, "30 tonu 33 tona çıkarmış olacak. Bu gerçekten çok sevindirici. Bu tesisimiz 5 yıllık dönemde 17 tona yakın altın üretmiş olacak ve bunun bugünkü fiyatlarla baktığımızda 2,5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini görüyoruz. Yani bu tesisin, ülkemizin 5 yıllık süreçte cari dengesinin iyileşmesine, cari açığın düşmesine 2,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak. Emeği geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekonomi kavramının insana yansımasının istihdamla gerçekleştiğine işaret eden Yılmaz, "İstihdam sadece ekonomik bir kavram değil, aynı zamanda sosyal bir kavramdır. İstihdam, sosyal refah demek. Dolayısıyla şu anda bu işletmemizde tek başına 265 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye çıkınca 337'ye yükselecek. Bu doğrudan istihdam. Çarpan etkisiyle baktığınızda en az 1500-2000 istihdamdan bahsediyoruz. Bu gerçekten bu işin en sevindirici tarafı. Burada çalışanların en az yüzde 81'i bu bölgedeki insanlarımız olacak. Bu da bölgesel ve yerel kalkınma bakımından çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi
Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı Gerekçesi dikkat çekti Ünlü oyuncu kızına o kapıyı kapattı! Gerekçesi dikkat çekti
Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakemlere suç duyurusu Alanyaspor-Beşiktaş maçını yöneten hakemlere suç duyurusu
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Aydın’da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı Aydın'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirlenen şüpheliye gözaltı
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:48
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270’e çıktı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement