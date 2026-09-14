AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş - Son Dakika
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AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

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Yeni Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın’ın Konya’da bir kafeye yaptığı ziyaret esnasında vatandaşların tepkisiz kalması dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın masalara yönelttiği "Bize sorusu olan var mı?" sorusunun yanıtsız kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın’ın Konya’da ziyaret ettiği bir kafede vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın "Bize sorusu olan var mı?" sorusuna kafedekilerden herhangi bir yanıt gelmedi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, saha çalışmaları kapsamında Konya’da bir kafeyi ziyaret etti.

<a class='keyword-sd' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

KAFEDEKİ VATANDAŞLARDAN YANIT GELMEDİ

Milletvekillerinin müşteri ve vatandaşlarla temas kurmaya çalıştığı ziyaret esnasında kafede bulunan grubun tepkisizliği dikkat çekti. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın ortamdaki sessizlik üzerine vatandaşlara yönelttiği "Bize sorusu olan var mı?" sorusu cevapsız kaldı. Kafedekilerin sessizliğini koruması üzerine yaşanan o anlar sosyal medyada da yer buldu.

Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Mahmut Tanal, Yeni Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    Konya'dan hiç bir şey olmqz 17 20 Yanıtla
    mustafa aktas mustafa aktas:
    izmirden olur dimi eşek heykeli şakşakcısı.. 15 8
    bayram cevik bayram cevik:
    Yav he he 0 3
  • taner Deniz taner Deniz:
    Kuzuların sessizliği bu iyiye işaret deyil meeeee 13 11 Yanıtla
    bayram cevik bayram cevik:
    Yok bence rakicilarin rezilligi 4 3
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Haberin başlığına bak. Son dakika olmuş A Haber. Akp milletvekilleri aynı tepkiyi alsa haber değeri bile olmaz 5 8 Yanıtla
    bayram cevik bayram cevik:
    Dedi Yusuf yusuf 2 3
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    hadi yaylanın Konya'dan 7 5 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Validenin olduğu yere mi gitsinler 1 5
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SON DAKİKA: AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş - Son Dakika
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