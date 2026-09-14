Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin ifadeye çağrılması ve dizideki bir plaka detayının dikkat çekmesiyle birlikte, 2025 yılında yaşamını yitiren yönetmen Osman Sınav'ın geçmişteki açıklamaları yeniden gündeme geldi. Sınav'ın, projeyi bırakma sebebine ilişkin yöneltilen soruya yanıt vermeyerek "Bu benimle sır olarak mezara gidecek" ifadelerini kullandığı o gizemli söyleşisi yeniden gündem oldu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin ifadeye çağrılmasıyla birlikte, dizide yer alan bir aracın plakası sosyal medyanın odağına yerleşti. Tam da bu süreçte, yapımın eski yönetmeni Osman Sınav'ın geçmişte yaptığı üstü kapalı ve gizemli açıklama yeniden gündeme gelerek kafaları karıştırdı.

"BU BENİMLE SIR OLARAK MEZARA GİDECEK"

20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Osman Sınav, katıldığı bir programda "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek" yanıtını vermişti. 

ÇARPICI DETAYLAR VAR 

Öte yandan derinleştirilen soruşturmada, dizide yer alan bazı sembolik mesaj iddiaları da konuşulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 79. bölümünde Memati ve Kazım karakterlerinin kullandığı 34 FG 7061 plakalı araca dikkat çekildi. Plakada yer alan “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününü (16.07) simgelediği öne sürüldü.

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

ŞÜPHELİ ZAMANLAMA

Soruşturmanın odağındaki bir diğer unsur ise Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde bulunduğu dönemde dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla işlenen karakter ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki zamanlama dikkat çekti.

  • 3 Kasım 2011 (135. Bölüm): Dizideki "Kaşifoğlu" karakterine Polat Alemdar tarafından işkence yapıldı.
  • 10 Kasım 2011 (136. Bölüm): Kaşifoğlu için ölüm emri verildi; bölümün tanıtımında "Kaşifoğlu için yolun sonu" ifadesi kullanıldı.
  • 13 Kasım 2011: Bu yayından sadece 3 gün sonra MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.
  • 8 Aralık 2011 (139. Bölüm): Dizide "Kaşifoğlu" karakterinin ölümü ekrana getirildi.

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Son Dakika Güncel Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • okan sarı okan sarı:
    kaşifoğlu gibi bir kahraman adami dizide iyi canlandirmadilar hakkina girdiler, hain gibi kaypak gibi gosterdiler, 4 1 Yanıtla
  • Şahin Yunus Sırma Şahin Yunus Sırma:
    Neden Yorumlarımı Yayınlamıyorsunuz.. 2 0 Yanıtla
  • ferit geçer ferit geçer:
    sen yorum yapma sonerrr 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Kurtlar vadisi dizisi yeniden ,güncel olarak gündemi konu edilerek,yeniden başlamalı? 0 0 Yanıtla
  • Şahin Yunus Sırma Şahin Yunus Sırma:
    Soner Kim 0 0 Yanıtla
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