Fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Van'da adliyeye sevk edildi
Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, Van'daki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında hakkında işlem başlatılan Çağla Öz, dün sabah Van'a getirilmişti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.
FİRARİ OLARAK ARANIRKEN İSTANBUL'DA YAKALANDI
Tançalan'ın 2 gün boyunca firari olarak aranan eşi ise dün İstanbul'da gözaltına alınıp Van'a götürüldü. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
TERS KELEPÇE YAPILDI
Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile binaya sokulduğu anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.
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