Fenomen Mehmet Fatih Tançalan\'ın eşi Çağla Öz Van\'da adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı.

FİRARİ OLARAK ARANIRKEN İSTANBUL'DA YAKALANDI

Tançalan'ın 2 gün boyunca firari olarak aranan eşi ise dün İstanbul'da gözaltına alınıp Van'a götürüldü. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

TERS KELEPÇE YAPILDI

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Van'da adliyeye sevk edilen Çağla Öz'ün ters kelepçe ile binaya sokulduğu anlar görüntülendi. Tançalan'ın ters kelepçenin görünmemesi için eline şal bağladığı görüldü.