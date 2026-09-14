Altın için tehlike çanları çalıyor - Son Dakika
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Altın için tehlike çanları çalıyor

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Fed'in çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde altın piyasası haftaya düşüşle başlayarak ons bazında 4 bin 328 dolara, gram bazında ise 6 bin 770 liraya çekildi. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in aktardığı piyasa beklentilerine göre %86,2 oranında öngörülen 0,25 puanlık olası faiz artışının, Dolar Endeksi'ni güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Altın fiyatlarında piyasaların yönünü belirleyecek kritik haftaya girildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcıların kilitlendiği çarşamba günkü karar öncesinde ons ve gram tarafındaki geri çekilme dikkat çekti.

ONS VE GRAM ALTINDA SATICILI SEYİR

Geçtiğimiz hafta 4 bin 402 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında (TSİ 08.00) 4 bin 328 dolar seviyesine geriledi. Ons altındaki geri çekilmeye paralel olarak yönünü aşağı çeviren gram altın ise aynı saat diliminde 6 bin 770 lira seviyesinden işlem gördü.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 86'YI AŞTI

Piyasalarda tüm gözler çarşamba günü ilan edilecek karara odaklanırken, Fed'in olası bir faiz artırımının finansal piyasalar üzerinde belirgin bir baskı oluşturması bekleniyor. Kritik karara iki gün kala Fed gözlemcilerinin tahminlerini aktaran İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda beklentileri şu verilerle paylaştı:

  • 0,25 Puan Artış Bekleyenler: %86,2
  • Faizin Sabit Kalacağını Düşünenler: %13,4

Eğilmez, Fed'in faiz artırması durumunda küresel piyasalardaki dengelerin ciddi biçimde etkileneceğine işaret etti.

DOLAR ENDEKSİ VE ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKI

Uzmanlar, Fed'in faiz artışına gitmesi durumunda Dolar Endeksi'nin küresel çapta değer kazanabileceğini değerlendiriyor. Doların güçlenmesiyle birlikte altın başta olmak üzere değerli metaller üzerindeki satış baskısının artabileceği ve fiyatlardaki geri çekilmenin hız kazanabileceği öngörülüyor.

Mahfi Eğilmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın için tehlike çanları çalıyor - Son Dakika

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