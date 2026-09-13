Manchester derbisinde inanılmaz zafer! 67 dakika 10 kişi oynayıp kazandılar - Son Dakika
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Manchester derbisinde inanılmaz zafer! 67 dakika 10 kişi oynayıp kazandılar

Manchester derbisinde inanılmaz zafer! 67 dakika 10 kişi oynayıp kazandılar
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Manchester City, 23. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Manchester United'ı 60. dakikada bulduğu golle deplasmanda 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasındaki Manchester derbisinde Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester City, 1-0 kazandı.

DEV DERBİDE CITY 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Manchester City, İngiliz oyuncusu Phil Foden'ın 23. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbide 10 kişi kaldı.

SUSKUNLUĞU ERLING HAALAND BOZDU

Manchester City, aradığı golü 60. dakikada buldu. Norveçli oyuncu Erling Haaland, takımını öne geçirerek 3 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve derbiyi Maviler kazandı. 

Manchester derbisinde inanılmaz zafer! 67 dakika 10 kişi oynayıp kazandılar

MANCHESTER CITY'DEN 4'TE 4

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. Manchester United ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'i ağırlayacak. Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA: Manchester derbisinde inanılmaz zafer! 67 dakika 10 kişi oynayıp kazandılar - Son Dakika
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