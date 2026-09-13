Ukrayna-Polonya sınırında trene İHA saldırısı, Boris Johnson da o hattaydı - Son Dakika
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Ukrayna-Polonya sınırında trene İHA saldırısı, Boris Johnson da o hattaydı

Ukrayna-Polonya sınırında trene İHA saldırısı, Boris Johnson da o hattaydı
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Rusya'ya ait bir insansız hava aracı, Boris Johnson ve üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin geçişinden kısa süre sonra Ukrayna-Polonya sınırı yakınında bir trene isabet etti. Saldırıda can kaybı bildirilmedi, Ukrayna yetkilileri tüm yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin geçişinden kısa bir süre sonra, Rusya'ya ait bir insansız hava aracı Ukrayna- Polonya sınırına yakın bir trene isabet etti.

Yahodyn'de trenin lokomotifine isabet eden ve geceyarısı meydana gelen saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Ukrayna yetkilileri, tüm yolcuların tahliye edildiğini söyledi. Rusya ise saldırının Ukrayna'nın batısındaki "demiryolu altyapısını" vurduğunu açıkladı.

Avrupa'nın en kıdemli güvenlik danışmanlarından bazıları saldırıdan kısa bir süre önce başkent Kiev'deki bir konferanstan dönerken aynı demiryolu hattından geçmişlerdi. Aralarında Boris Johnson da vardı.

Eski Başbakan Johnson, "Putin'in bu sabah Polonya sınırında hareketsiz duran bir Ukrayna trenini hangi çarpık mantıkla havaya uçurduğunu bilmiyorum" dedi ve "Onlara [Ukrayna'ya] ihtiyaç duydukları hava savunma sistemlerini ne zaman vereceğiz?" diye sordu.

ESKİ CIA BAŞKANI SALDIRI SIRASINDA DEMİRYOLUNDAYDI

Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, jet motorlu bir insansız hava aracının tespit edildiğini ve saldırıdan 15 dakika önce tahliye emri verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Johnson ve diğerlerini taşıyan trenin öncesinde Yahodyn istasyonunda olduğu doğrulandı ve trenin planlanandan daha erken hareket etmesine karar verildiği belirtildi.

Ukrzaliznytsia'dan yapılan açıklamada, "Bu insansız hava aracının hedefinin, Rusya'nın sürekli saldırı tehditleri nedeniyle istasyondan beklenenden daha erken ayrılan diplomatik tren olması yüksek ihtimal" denildi.

Demiryolu yetkilileri ayrıca, eski CIA Başkanı David Petraeus'un insansız hava aracı saldırısı sırasında Yahodyn istasyonunda başka bir trende olduğunu belirtti.

Kiev'deki konferansa katılan eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, BBC'ye yaptığı açıklamada, trendeki yolculara tahliye için hazırlık yapmaları söylendiğini, daha sonra ise yolculuklarına devam etmelerine izin verildiğini belirtti."Bindiğim trende, tren durduktan sonra tahliye hazırlığı yapmamız emri verildi. Ancak birkaç dakika sonra durumun güvenli olduğu ve ilerleyebileceğimiz bildirildi" dedi.

UKRAYNA’DAN AB VE NATO UYARISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Yahodyn'deki Ukrayna-Polonya sınırında gerçekleşen "barbarca saldırıların", "Putin'in terörünün doğrudan AB ve NATO'nun kapılarına dayanması" anlamına geldiğini söyledi ve Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısını yineledi."Putin'in, barbarlığına, savaşın maliyetini onun için kabul edilemez bir seviyeye çıkaracak kararlı bir eylemle karşılık verileceğini anlaması gerekiyor. Onu durdurmanın tek yolu bu" dedi.

RUSYA AYLARDIR DEMİRYOLLARINI HEDEF ALIYOR

Rusya, son aylarda Ukrayna'nın trenlerini, demiryolu depolarını ve diğer ulaşım tesislerini hedef alan bir dizi ölümcül saldırı gerçekleştirdi.

Bu ayın başlarında, Kiev'deki bir depoya düzenlenen saldırıda devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın altı çalışanı hayatını kaybetti. Bu hafta, Ukrayna'nın güneyinde bir yolcu trenine düzenlenen Rus insansız hava aracı saldırısında kadın bir kondüktör hayatını kaybetti.

Ocak ayında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kuzeydoğudaki Harkov bölgesinde kalabalık bir yolcu trenine düzenlenen ve beş kişinin ölümüne yol açan Rus saldırısını "terörizm" olarak kınamıştı. Rus saldırıları, Ukrayna'nın geniş tren ağını önemli ölçüde tahrip etti; bu ağ, 2022'de Rusya'nın topyekün işgalinin başlamasından bu yana tüm hava yolculuğunun askıya alınması nedeniyle milyonlarca Ukraynalı için ana ulaşım aracı konumunda.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna-Polonya sınırında trene İHA saldırısı, Boris Johnson da o hattaydı - Son Dakika

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