İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı - Son Dakika
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İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul\'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
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ABD'li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya'da 37 yıldır kimsenin yaşamadığı Salto de Castro köyünü 310 bin euroya (yaklaşık 17,5 milyon TL) satın aldı. Beckwith'in köyü kendisine özel bir yaşam alanı için değil, turizm ve konut kompleksine dönüştürmek amacıyla aldığı belirtildi. İçinde 44 ev, okul, bar ve tarihi kilise bulunan köy için yaklaşık 6 milyon euroluk (338 milyon TL) yatırım planlanıyor.

İspanya'da yıllardır terk edilmiş durumda bulunan bir köyün satış hikayesi dikkat çekti. ABD'li girişimci Jason Lee Beckwith, Zamora eyaletindeki Salto de Castro köyünü 310 bin euroya satın aldı. Güncel kurla yaklaşık 17 milyon 465 bin TL'ye denk gelen satışla Beckwith, yalnızca arazi değil, içerisindeki çok sayıda yapının da sahibi oldu.

KÖYDE 44 EV, OKUL, BAR VE KİLİSE VAR

Salto de Castro'da 44 evin yanı sıra okul, bar, eski kışla binaları ve tarihi bir kilise bulunuyor. Köy, 1946 yılında bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan personel ve ailelerinin yaşaması amacıyla kurulmuştu.

Köyün son sakinleri 1989 yılında bölgeden ayrıldı. Böylece Salto de Castro tamamen terk edildi ve yaklaşık 37 yıldır kimse burada yaşamıyor.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

KÖYÜ NEDEN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beckwith'in köyü kendisine özel bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla satın almadığı belirtildi. ABD'li girişimcinin hedefi, yıllardır terk edilmiş durumda bulunan yerleşim yerini turizm ve konut kompleksine dönüştürmek.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında köydeki mevcut yapıların restore edilmesi planlanıyor. İlk etapta otel odaları, restoran, resepsiyon, yüzme havuzu ve çeşitli sosyal alanlar oluşturulacak.

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

Köydeki tarihi kilisenin de korunması planlanıyor. Kilisenin restorasyonun ardından özel organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir etkinlik alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

KÖY 310 BİN EURO, DÖNÜŞÜMÜ 6 MİLYON EURO

Köyün satın alma bedeli 310 bin euro olsa da Beckwith'in asıl büyük harcamayı dönüşüm projesinde yapması bekleniyor. Köyün yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan projenin toplam maliyetinin 6 milyon euroya kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

Öte yandan çevre örgütleri, yapılacak çalışmaların koruma altındaki doğal alan üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

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Son Dakika İspanya İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı - Son Dakika

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