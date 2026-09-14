Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçerek takımın başına dönmesinin yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, yaşanan süreci sert ifadelerle değerlendirdi.

"TESTİ KIRILDI, BU TOPARLANMAZ"

İsmail Kartal'ın yaşananların ardından futbolcular üzerindeki otoritesinin zarar gördüğünü savunan Yanal, "Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz" ifadelerini kullandı.

"BURADAN ÜRETİM ÇIKMAZ"

Kartal'ın istifasının futbolcuların teknik direktöre duyduğu güveni etkileyebileceğini belirten Yanal, "Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Buradan üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek?" dedi.

"KOMUTANA BAKARAK SALDIRIRSIN"

Teknik direktörün takımdaki liderliğini komutan örneği üzerinden anlatan Yanal, "Sen ordu komutanına bakarak saldırırsın. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi; 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyordu. Komutana bakarsın. Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanı oraya çıkardığında ne kadar süreçte o komutanın iş yapacağını düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYORSUN"

Kartal'ın "Bir daha dönmemek üzere" diyerek ayrıldıktan sonra yeniden göreve dönmesini de eleştiren Yanal, "İsmail Kartal, 'Bir daha dönmemek üzere' deyip dönüyorsan İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim" dedi.

"AZİZ YILDIRIM BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Ersun Yanal, sürecin İsmail Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım arasında bir probleme dönüştüğünü savunarak çok konuşulacak bir çıkışta bulundu:

"Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır."