Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt - Son Dakika
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Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt

Eski CHP Milletvekili Aydoğan\'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt
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İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuksuz sanık eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, mahkemede savunma yaptı. Aydoğan, ses kayıtlarında geçen, "Rüşvetin belgesi mi olur?" şeklindeki sözlerine, "Espri" yanıtını verdi.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, 70'inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

ESKİ CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN "ESPRİ" SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık CHP eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, ses kayıtlarında geçen, "Rüşvetin belgesi mi olur?" şeklindeki sözlerini ilginç şekilde savundu. Aydoğan söz konusu ifade için, "Espri" dedi.

Aydoğan şunları söyledi: "Ben o kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz? Yani rüşvetin belgesi mi falan diye. Yoksa adam kendisi söylüyor ya bu rüşvet değil diye. Adamın rüşvet demediği şey ben rüşvet niye diyeyim? Olur mu öyle bir şey? Olmuş olmamış, o kayıt eklemedir değildir onu bilmiyorum. Sizin zaten yola çıkış noktanız orası anladığım kadarıyla. Ama o bir espri olabilir. Rüşvetin belgesi midir anlamında? O anlamda söylenmiş olabilir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?' sözlerine olay yanıt - Son Dakika

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