CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine geldiği CHP’de ihraç hareketliliği sürüyor. Parti Meclisi, CHP üyesi olmalarına rağmen "Yeni Parti" lehine propaganda yaptıkları gerekçesiyle 50 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

50 İSMİN İHRACI İSTENİYOR

Sevk edilenler arasında önceki dönemlerde partide önemli sorumluluklar üstlenmiş olan kritik isimler de yer alıyor. Hazırlanan dosyaların YDK gündemine alınarak kısa süre içinde karara bağlanması bekleniyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre, kesin ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk de bulunuyor.