CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var - Son Dakika
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CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa döndüğü CHP'de ihraç dalgası sürüyor. CHP Parti Meclisi, önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen Yeni Parti propagandası yapan 50 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. İhracı istenen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner de yer alıyor.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine geldiği CHP’de ihraç hareketliliği sürüyor. Parti Meclisi, CHP üyesi olmalarına rağmen "Yeni Parti" lehine propaganda yaptıkları gerekçesiyle 50 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

50 İSMİN İHRACI İSTENİYOR

Sevk edilenler arasında önceki dönemlerde partide önemli sorumluluklar üstlenmiş olan kritik isimler de yer alıyor. Hazırlanan dosyaların YDK gündemine alınarak kısa süre içinde karara bağlanması bekleniyor. 

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre, kesin ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Ecevit Keleş, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin ve Ali Abbas Ertürk de bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Ecevit Keleş, Yeni Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    AKP nin manivelası, aparatı olma yolunda daha süratli. 3 2 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Tamamıyla arınmış bir CHP hayırlı, uğurlu olsun vatana, millete.Rahmetli Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur, partisi ne hale geldi. 2 0 Yanıtla
  • 06senolsorgun@gmail.com [email protected]:
    İnsan da utanma duygusunu kaybedince neler olduğunu 2 yıldır bize gösteriyor siyaset ciler 0 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Kim ne derse desin Kılıçdaroğlu adamsın temizlik böyle olur 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Temizlık İmandandır... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var - Son Dakika
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