Berberde Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berberde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölmarmara'da berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Coşkun Ulubaş'ın (41), olay günü üzüm hasadını tamamladıktan sonra tıraş olmaya gittiği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi'ndeki berber dükkanına 23 Ağustos'ta gelen V.C.B'nin, berber Recep Teltik'i (33) ve tıraş olan Coşkun Ulubaş'ı silahla öldürdüğü olayın detaylarına ulaşıldı.

Üzüm üretimiyle geçimini sağlayan Ulubaş'ın, olay günü hasadı tamamladıktan sonra berbere gittiği, 18, 16 ve 6 yaşlarında 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Ulubaş'ın ayrıca, 6 yaşındaki oğlunun ekim ayında planlanan sünnet düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.

Çocukluk arkadaşları arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

V.C.B. ile Teltik'in eşinin halk ekmek dağıtım noktasında ekmek satın alma konusunda tartıştığı, bunun üzerine Teltik ile V.C.B. arasında husumet oluştuğu iddia edildi.

Olay sırasında berber dükkanında 4 kişinin bulunduğunu anlatan görgü tanığı, V.C.B'nin otomobiliyle iş yerinin önüne geldiğini, otomatik av tüfeğiyle dükkana girerek Teltik'e ateş ettiğini, bu sırada Ulubaş'ın da vurulduğunu kaydetti.

İki çocuk babası Teltik ile V.C.B'nin aynı mahallede büyüdükleri ve çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıdıkları kaydedildi.

Öte yandan V.C.B'nin daha önce de iş yerinde tartıştığı bir kadının eşine pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığı olay nedeniyle suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından V.C.B'nin emniyete giderek teslim olduğu ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Tutuklama, Cinayet, Saldırı, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berberde Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım

21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 22:27:56. #7.13#
SON DAKİKA: Berberde Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement