Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

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İzmir'in Buca ilçesinde, bir apartmanın alt kısmındaki kuytu alanda bir adam ile erkek uygunsuz halde görüntülendi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan çift, görüntülendiklerini fark etmeden rezilliklerine uzun süre devan etti.

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartmanın alt kısmındaki kuytu alanda uygunsuz halde bulunan iki kişi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZUN SÜRE DEVAM ETTİLER

Çevredeki görünürlüğe aldırış etmeden hareketlerine devam eden şahısların o anları kısa sürede çevredekilerin tepkisini çekti.

Olayın ardından mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, kamuya açık alanlarda genel ahlaka aykırı davranışta bulunan şahısların tespiti için çalışma başlatıldı. 

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika İzmir Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika

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