Son Dakika Buca Haberleri

15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostunun cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde "Değerli kardeşim" dediği Füzün için Kur'an-ı Kerim okudu.

19:02 Füzün ailesinin acı kaybı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu ve Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün (56), kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10:27 Başkan Sürekli, esnafla buluştu, teşkilat ziyareti yaptı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programı çerçevesinde, Buca'daki 6. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

01:15 AK Parti'den Yerel Yönetimler Zirvesi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kuzey ilçelerindeki belediye başkanları ve meclis üyeleriyle 'Yerel Yönetimler Zirvesi' gerçekleştirdi.

12:37 AK Parti'den Yerel Yönetimler Zirvesi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kuzey ilçelerindeki belediye başkanları ve meclis üyeleriyle 'Yerel Yönetimler Zirvesi' gerçekleştirdi.

13:21 Buca'dan "Engelsiz" Proje: "Asla Yolda Kalmayacaksın" Buca Belediyesi tarafından “Asla yolda kalmayacaksın” sloganıyla hayata geçirilen ve araçları bozulan engelli yurttaşların imdadına yetişen “Engelli Tamir İstasyonu” projesi tüm hızıyla sürerken elde edilen yedek parçalar ile de 35 engelli yurttaş tekerlekli sandalye sahibi oldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yakından takip ettiği proje kapsamında şu ana kadar bin 350 engelli hizmet aldı.

11:49 İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor İzmir'in Buca ilçesinde ailesinin 7 gündür haber alamadığı 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış, aranıyor.

09:38 Menemen'de CHP'li yöneticiden meclis üyesine saldırı CHP Menemen İlçe Yöneticisi Erdal Güneş, Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ı cam şişeyle başına vurarak yaraladı.

14:37 Veteran Hentbol Turnuvası İzmir Urla'da yapılacak Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Veteran Hentbol Turnuvası, İzmir'in Urla ilçesinde yapılacak.

15:03 Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı - Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi'nin eşinin cenaze törenine katıldı.

17:07 İYİ Parti'li Dervişoğlu, Buca'da basın mensuplarıyla bir araya geldi İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Buca İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla buluştu.

15:48 Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ın Adaylık Açıklamasını Yorumladı: "İzmir'den Açıklaması Yenilgiyi Kabul Ettiğini Açıklamak Gibi Oluyor" İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasıyla ilgili, "Bu açıklama için İzmir'i tercih etmesi önemlidir. Herhalde biri ona 'yiğit düştüğü yerden kalkar' dedi. İzmir'de öyle bir düştü ki bir daha kalkamayacak. İzmir'de açıklaması yenilgiyi kabul ettiğini açıklamak gibi oluyor" dedi.

17:52 Yıldırım Kaya'dan On Beşinci Köy Enstitüsü Ziyareti İzmir Kızılçullu'ya: "Burada NATO Üssü Kurulmuş, Doğru Bulmuyoruz" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının on beşincisini İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne yaptı. Buca'da şimdi NATO üssü olarak kullanılan alanda açıklama yapan Kaya, "Burada bir NATO üssü kurulmuş vaziyette. Eğitim yuvalarının NATO üssü olması ya da herhangi bir amaçla kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

16:49 İzmir'de uyuşturucu ticaretine suçüstü İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

09:48 İzmir'de tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi.

16:43 Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı.

09:26 Durdurulan otomobilde binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin içerisinde bin 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

11:57 Milletvekili Bekle'den Buca'da incelemeler AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Buca'da inşaatı devam eden okullar ile Hükümet Konağı çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı.

10:58 Başkan Soyer, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Üyeleriyle Buluştu: "Sonuna Kadar Yanınızda Olacağız" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu’nun temsilcilerini ağırladı. Soyer “Biz başından itibaren sizin yanınızdayız, sonuna kadar da yanınızda olacağız. Çünkü burasının kamunun kullanımına açık bir yeşil alan olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

09:53 Konak'ta Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı Hizmete Açıldı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesinde Konaklılardan gelen istek üzerine, Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın yeniden şehre kazandırılması için verdiği sözü tuttu. Yeşil doğasıyla kentin akciğeri olan, Körfez’i kuşbakışı gören bir seyir terası niteliğindeki alanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Alanı yeniden kente kazandıran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, doğasıyla da kente nefes aldıracak bir alan oldu. İzmir, artık Aydın Erten’le nefes alacak” dedi.

13:51 DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: "Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde" Eski DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ile DSP'den istifa eden üç ilçe başkanı CHP'ye geçti. Rozet takma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gezi Parkı Davası'ndaki mahkumiyet kararlarına ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara tepki gösterdi. Yücel, "Tek adam, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve birçok sorunu konuşturmamak için ülkede kaos çıkararak, fiilen bitmiş ve tükenmiş iktidarını kurtarma derdinde" dedi.

11:33 Konak Belediyesine yol tepkisi: "Çukurlardan yolda yürüyemez olduk" AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Çukurlardan yollarda yürüyemez olduk, otuz yılda Konak, bir asır geriye gitti" diyerek Konak Belediyesi ve Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

10:22 İzmir'de Hıdırellez coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta düzenlediği etkinliklerle kutladı.

11:16 Buca Fırat Fidanlığı Parka Dönüşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden Buca'daki Fırat Fidanlığı arazisini parka dönüştürerek halkın kullanımına sunacak. Buca’da ikinci bir Hasanağa Bahçesi kuracaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Buz Buca'da yıkılacak cezaevinin yerinde de binalar değil park ve yeşil alan görmek istiyoruz. Buca’nın betona değil yeşile ve ağaca ihtiyacı var” dedi.

00:59 Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

14:47 İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA İZMİR'in Buca ve Torbalı ilçelerinde 14 adrese yapılan uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

12:14 Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe Son dakika haberlerine göre Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

14:21 200 lira ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı'ndan iktidara tepki: Pazara çıksalar 3 günlük ömürleri kalmadığını anlayacaklar Buca Şirinyer'de 200 TL ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yarımşar kiloluk alışveriş yapmasına rağmen paranın yetmediğini söyledi. Yücel "Bu aldıklarımızla 4 kişilik ailenin hafta boyunca tencere kaynatması, çocuklarını sağlıklı beslemesi imkansız. Pazara çıksalar 3 günlük ömürlerinin kalmadığını anlayacaklar" diye konuştu.

11:57 Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi Açıldı Buca Belediyesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde baştan sona yenilediği Vali Kutlu Aktaş Parkı ile inşa ettiği Taziye Evi’ni törenle hizmete açtı. Açılışın ardından kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında Bucalılar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde kötü günde Bucalılar'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

16:29 AK PARTİLİ KAYA'DAN BUCA CEZAEVİ ALANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BULVAR VE YEŞİL ALAN OLARAK PLANLAYACAĞIZ İZMİR'in Buca ilçesindeki Buca Cezaevi'nin yıkım süreci ile ilgili bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıkım sürecinin ortalama 1 ay sonra sona ereceğini belirterek, Buradaki yıkım biter bitmez alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanması için...

14:30 Çiğli'de grevin ardından temizlik seferberliği İzmir'in Çiğli ilçesinde, kent genelinde grev süresince biriken çöplerin toplanması ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun bir çalışma başlatıldı.

10:17 Dokuz Eylül Üniversitesi ile Buca Kaymakamlığı, öğrenciler için iş birliği yapacak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Buca Kaymakamlığı arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitimler verilmesi ve sosyal projeler hazırlanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

10:54 Buca'da 2 bin kişilik iftar sofrası Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gediz Sevgi Yolu'nda verilen 2 bin kişilik iftar yemeğinde vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıttı.

23:40 Başkan Soyer, Millet İttifakı'na 3 hizmet yılını anlattı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 yılda yaptığı yatırım ve projeleri CHP İzmir milletvekillerine ve Millet İttifakı temsilcilerine anlattı.

10:36 Başkan Sürekli'den önemli mesajlar Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantıları çerçevesinde önemli mesajlar veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu ihalesinin iptal kararı için "Engelleniyoruz" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Ne istediniz de yapmadık?

00:58 AK Partili Nasır: "Millet bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacak" AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Belediyesi tarafından yapılması planlanan millet bahçesine yönelik Bergama'da yaptığı basın toplantısında, "Bergama Millet Bahçesinin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır.

17:36 AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Millet Bahçesi açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Millet Bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını bildirdi.

21:51 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Urla tartışması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Urla Belediyesinden gelen Güzelbahçe ve Karapınar mevkilerindeki kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi önergesi üzerine AK Parti ve CHP grubu arasında tartışmalar yaşandı.

19:06 DAVUTOĞLU İZMİR, DEMOKRASİMİZİN SERPİLDİĞİ ŞEHİRDİR GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir ziyareti sırasında, "Modernleşmenin başladığı, ekonomimizin temellerinin atıldığı, demokrasimizin serpildiği şehir İzmir'dir.

11:36 İzmir'de atık gıdalardan hayvan maması üretmek için tesis kurulacak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Buca ilçesinde, atık gıdalardan kedi ve köpek maması üretmek için tesis kurulacağını bildirdi.

14:19 MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeler, elzem şekilde ülke savunmasının ve 'devlet aklı' kavramının ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koymuştur.

20:36 Belediye meclis üyesinin kadın beden tasvirli paylaşımına tepki yağdı İZMİR'in Buca Belediyesin CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarına dikkat çekmek için yaptığı kadın beden tasvirli paylaşımı tepkilere neden oldu.

15:30 AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un zeytinyağını kadın fotoğrafı kullanarak anlattığı sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

14:53 CHP'li meclis üyesinden kadınlara yönelik çirkin sözler: Ona sahip olmak için neler vermezdim, kıvrımları muhteşem CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarını ironi yaptığı bir paylaşımla eleştirmek isterken, tepkilere neden oldu. Elinde zeytinyağı olan kadının fotoğrafının üzerine yazdıkları kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Paylaşıma, AK Parti'den de tepkiler geldi.

11:31 Bergama'da metro afişlerinin toplatıldığı iddiasına açıklama: "Afişler kondukları yerde duruyor" Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Buca Metrosu'nun temel atma törenine ilişkin afişlerin zabıtalar tarafından toplatıldığı iddialara ilişkin, "Yapılan kara propaganda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e geleceği duyurusunu...

00:58 AK Parti'li Dağ: "Bu meydan Demokrasi Meydanı olarak anılmalı" İzmir'in Buca ilçesindeki 'Çevik Bir' meydanının isminin 'Demokrasi Meydanı' olarak değiştirildiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca'da oturan vatandaşlardan meydanı Demokrasi Meydanı olarak anmalarını istedi.

18:28 'BUCA ÇEVİK BİR MEYDANI'NIN İSMİ DEĞİŞTİ; 'DEMOKRASİ MEYDANI' OLDU AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca Çevik Bir Meydanı'nın isminin Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi nedeniyle düzenlenen törende;

18:28 İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

18:18 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca Metrosu temel atma törenine davet edilmelerine rağmen katılmayı düşünmediklerini belirterek, "Sebebi de şudur; ne yazık ki bu ihalede ikinci olan firmaya 529 milyon lira fazla ile bu ihalenin verilmiş olması bizde ciddi bir şüphe oluşturmuştur.

23:34 Uyuşturucu bağımlısı kızını öldürdüğü iddia edilen anne: "Bizi uyuşturucu mahvetti" İzmir'de Zeynep Vural'ı (29) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan anne Ayşe Vural (59), ilk kez hakim karşısına çıktığı davada mahkeme heyetine, "Zeynep'i uyuşturucudan önce tanımanızı çok isterdim.

18:22 Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kg balığa el konuldu.

17:09 Uyuşturucu bağımlısı kızını öldürdüğü iddia edilen anne: "Bizi uyuşturucu mahvetti" İzmir'de Zeynep Vural'ı (29) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan anne Ayşe Vural (59), ilk kez hakim karşısına çıktığı davada mahkeme heyetine, "Zeynep'i uyuşturucudan önce tanımanızı çok isterdim.

16:36 İzmir'de boy ve av yasağına uymayan yaklaşık 8 ton balığa el kondu İzmir'de soğuk hava depolarında gerçekleştirilen denetimde boy ve av yasağına uymadığı belirlenen 7 bin 777 kilogram balığa el kondu.

23:38 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.

12:19 AK Partili Sürekli: "Bıraksınlar ajitasyonu demagojiyi, iş yapsınlar" AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li bazı belediyelerin "Cezalandırılıyor, engelleniyoruz" söylemlerini değerlendirerek, "Ne zaman bir işe başlayamasalar, bir işi bitiremeseler ya da ellerine yüzlerine bulaştırsalar aynı klasik söyleme sığınıyorlar.

09:41 Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı Buca'da açılan Türkiye'nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları büyük ilgi gördü.

16:30 Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü yaşamını yitirdi.

11:31 Futbol: Haftanın programı Futbolda Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

13:17 Son dakika haber: Uyuşturucu bağımlısı kızını öldürüp avuçlarını öpmüş Son dakika haberlerine göre İzmir'de annesi Ayşe Vural (59) tarafından öldürülen Zeynep Vural (29) cinayetiyle ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ayşe Vural'ın cinayeti tek başına işlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba S.V. (70) ile kardeş Ö.V.'nin (25) de cezalandırılması istendi.

11:38 Gazeteci dahil 7 vatandaşı soyan hırsızlar yakayı ele verdi İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilinde bulunan malzemeleri çalınan gazeteci, polis ekipleriyle birlikte 2 aydan uzun süre hırsızların izini sürdü.

11:34 Hayata ilmek ilmek bağlandı İzmir'in Buca ilçesinde, 52 yaşındaki ev hanımı Mehtap Özer'in 3 yıl önce teşhisi konulan meme kanseri tedavisinde en büyük yardımcısı el sanatları kursları oldu.

17:23 Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

14:01 Buca Metrosu'nun yapım sözleşmesi imzalandı: Temeli 14 Şubat 2022'de atılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına bir halka daha eklerken, Buca Metrosu için imzalar Buca Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenen törenle atıldı.

22:52 Son dakika haber: Atı iple aracın arkasına bağlayıp yürüttü, şikayet üzerine gözaltına alındı Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, hafif ticari aracın arkasına iple bağladığı atı yürüterek trafikte ilerleyen sürücü hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

23:58 Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık kursu büyük ilgi görürken, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da tarifler öğrenen kursiyerler, yaptığı birbirinden lezzetli yemekler ile dikkat çekiyor.

11:35 Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık kursu büyük ilgi görürken, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da tarifler öğrenen kursiyerler, yaptığı birbirinden lezzetli yemekler ile dikkat çekiyor.

11:27 İzmir stadyum zengini oldu Yıllarca stat sıkıntısı çeken, maçlarını farklı illerde bile oynamak zorunda kalan İzmir takımları son 5 yıl içinde 4 yeni stadyuma birden kavuştu.

13:01 Alsancak'ta şölen günü TÜRK futbol tarihinde hem İzmirliler hem de tüm futbolseverler adına büyük anlam ifade eden Alsancak Mustafa Denizli Stadı, yenilenen yüzüyle yarın kapılarını açarak görücüye çıkacak.

11:24 İzmir'de "Üniversite Fuarı" düzenlendi İzmir'in Buca ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çağdaş Eğitim Koleji iş birliği ile "Üniversite Fuarı" gerçekleştirildi.

09:25 Futbol: Haftanın programı Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

17:19 İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler İzmir'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi, şiddete dikkat çekildi.

16:12 İzmir'in ikinci Kültürparkı yeni yüzüyle hizmete girdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yeni yüzüyle hizmete girdi.

10:35 Bu kurslara ilgi büyük BUCA'da açılan ücretsiz kişisel gelişim, sanat ve spor kursları yeni dönemde de büyük talep gördü. Evka-1 Semt Merkezi'nde açılan kurslar, kadın erkek tüm Bucalıların uğrak noktası oldu.

17:19 CHP Buca'dan Kılıç'a tam kadro ziyaret CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ve yönetimi tam kadro Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyaret ederek ilçede hayata geçirilen projeler hakkında sohbet etti.

09:56 Futbol: Haftanın programı Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig'de 13'üncü, TFF 3. Lig'de ise 12'nci hafta müsabakaları oynanacak.

17:29 Bu kursla hayaller engel tanımıyor Engelli dostu kentler arasında yer alan Buca'da örnek bir proje daha hayata geçecek. Buca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği ortaklaşa EKPSS hazırlık kursu açacak.

03:15 Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

10:46 Aliağa'da Coşkulu Cumhuriyet Kutlaması Binlerce Aliağalı Cumhuriyet Fener Alayında Bir Araya GeldiAliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "Bin Yaşasın Cumhuriyet"MFÖ Aliağa'da Binleri BuluşturduCumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutlayan Aliağa Belediyesi, binlerce Aliağalı ile Cumhuriyet Fener Alayı düzenledi.

16:00 Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0 STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Tuncay Ercan (xx), Mert Baykal (xx)NASA DOGE MENEMENSPOR: Murat (xx) - İlyas (xxx), Emre Batuhan (xx), Berkan İbrahim (x) (Dk. 46 Emre Özer xxx), Kerem (xx), Oğuzhan (xxx), Enes (x) (Dk. 76 Ahmet xx), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk.