Buca'da çamurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı, adı Şanslı oldu - Son Dakika
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Buca'da çamurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı, adı Şanslı oldu

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Buca\'da çamurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı, adı Şanslı oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin AFAD ekiplerince kurtarıldığını ve kendisine 'Şanslı' adı verildiğini duyurdu. Yıkanan ve veteriner hekimlerce tedavi altına alınan Şanslı'nın bakımı sürüyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşen ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan köpeğe 'Şanslı' adı verildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan can dostumuzun yardımına AFAD ekiplerimiz yetişti. Ekiplerimizin özenli çalışmasıyla kurtarılan sevimli dostumuz, yıkanarak temizlendi ve kendisine 'Şanslı' adı verildi. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi altına alınan Şanslı'nın bakım ve tedavisi devam ediyor. Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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