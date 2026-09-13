İzmir Buca\'daki okulda 9 ikiz daha kayıt yaptırdı, ikiz sayısı 26\'ya çıktı

İzmir'de şimdiye kadar 212 ikizin mezun olduğu Makbule Süleyman Alkan Ortaokuluna yeni eğitim-öğretim yılında 9 ikiz öğrenci daha kayıt yaptırdı.

Buca ilçesinde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve bu yıl 1600 öğrencinin eğitim gördüğü Makbule Süleyman Alkan Ortaokuluna kayıt yaptıran 5. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında öğretmenleriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldu.

İkiz öğrencileriyle de adından söz ettiren okulda 6. ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıfta ise 9 ikiz öğrenci eğitim hayatına devam ediyor.

Bu yıl 5. sınıfa kayıtlarını yaptıran 9 ikizle okuldaki ikiz sayısı 26 oldu.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından zaman zaman karıştırılan ikizlerin bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.

Okulun bu özelliği, ikiz çocuk sahibi olan velilerin de öncelikli tercihi olmasını sağlıyor.

Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, AA muhabirine, 23 yıldır okula ikiz öğrencilerin kayıt için başvurduğunu, okulun tercih edilmesinde kaliteli eğitimin ilk sırada yer aldığını söyledi.

Okula gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Esasen tüm sınıflarda beşinci sınıftan başlayarak ikiz öğrencilerimizin olması okulumuzun aynı zamanda bir karakteristik özelliği haline geldi. İkizlerin okulu veya üçüzlerin okulu. Gelecek yıl bu okula kaydedilecek çocuklarla ilgili de aynı zamanda bir hedef sayı ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çocuklardan şunu istiyoruz, mademki bu okula geldiler bu okulda davranışlarıyla, yaşayışlarıyla, başarılarıyla bu okulu layıkıyla temsil etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Karaoğlu, okulda ikizlerin ayırt edilemeyecek özellikte ve görünümde olabildiklerini, gün geçtikçe kıyafetleri, davranışları, başarıları ve sahip oldukları yeteneklerle ikizlerin birbirinden ayırt edilebildiklerini belirtti.

Okuldan 212 ikiz mezun oldu

Her öğrenci gibi ikizlerin de iyi bir eğitim alması için çalıştıklarını belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız incelemelerde bugüne kadar okulumuzdan 212 ikiz mezun olmuş, bundan dolayı çocuklarımızdan ikiz olmalarının tüm hayatları boyunca en güzel özelliklerinden yararlanmalarını istiyoruz. Başarıda, davranışta, huzurda, sağlıkta, mutlulukta ve aileleriyle olan güzel günlerle beraber hepsini birlikte yaşasınlar istiyoruz."

"Dünyadaki bütün ikizler bu okulda toplanmış gibi"

İkizlerden Bora Vatanperver, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri amacıyla ilkokulda ikizi Tuna ile farklı sınıflarda eğitim gördüklerini, ortaokulda ise yeniden aynı sınıfta buluştuklarını anlattı.

Kardeşiyle aynı sınıfta eğitim görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Vatanperver, "Güzel bir duygu, birbirimize hep destek oluyoruz. Beraber derslere çalışıp eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Bizi çok karıştırıyorlar biz de kendi özelliklerimizden genelde ayrıştırılıyoruz." dedi.

Tuna Vatanperver de "Aynı okulda olmak aynı sırada olmak çok güzel bir duygu. Her şekilde ona yardım etmek hoşuma gidiyor. Hayallerimiz aynı, futbolcu olmak istiyoruz. Lisanslıyız bunun için çalışıyoruz. Daha önceden de bu okulun namını duymuştuk. Özellikle bu okulu tercih ettik. Çok güzel bir okul olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İkizi Zeynep ile bugüne kadar eğitim hayatlarında hiç ayrılmadıklarını anlatan İnci Solgu da annelerinin hep aynı sınıfta okumalarını istediğini belirterek, "İkimiz de aynı soruyu anlamıyorduk. Annemize sorduğumuzda da 'farklı soruları sormayalım' diye bilerek aynı sınıfa koydular. Bu kadar ikizlerle bir arada olmak çok iyi bir şey. Dünyadaki bütün ikizler neredeyse bu okulda toplanmış gibi. Aynı şeyleri giymekten nefret ederim. İkizim gibi gözükmesini hiç istemiyorum. Kardeşiz yani." ifadelerini kullandı.

Deniz Dönmez de ikizi Ediz ile iyi anlaştıklarını, bazen kavga ettiklerini dile getirdi.

Ediz Dönmez ise "İkiz olmak çok güzel bir duygu. Kardeşimle hep aynı sınıfta olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.