Kılıçdaroğlu Buca\'da Sosyal Devlet Vurgusu Yaptı, Kırsal Yaşamı Övdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Çınaraltı Meydanı'nda kahvaltı sofrasında bölge sakinleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisinin de kırsalda yetiştiğini, kırsal yaşamın özel bir huzuru, bereketi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların alın terinin karşılığını alması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kent kültürüyle kırsal kültür arasında sağlıklı ve tutarlı bir bağlantının kurulması gerekiyor. Söylediğiniz 'Villalar yapıldıktan sonra köyün durumu değişti.' İyi de villalar yapılırken arsayı satanlar sizlerdiniz. Keşke hiç satmasaydınız ve kırsalı olduğu gibi koruyabilseydiniz. Ama ekonomi dediğiniz biraz acımasızdır. Parayı verdiğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Sosyal devlet dediğimiz devlet, sizin içinde bulunduğunuz dokuyu korumak zorundadır. O nedenle devlete sosyal devlet diyoruz. Fakirin fukaranın hakkını koruyan, emeğin hakkını veren devlet diyoruz, sosyal devletin amacı budur."

Muhtarların ilettiği sorunların hepsiyle ilgileneceğini ancak bazı sorunların bakanlıklar ve parlamentoyla ilgili olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarım açısından oldukça zengin, verimli bir ülke olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, sorunların sağlıklı, tutarlı ekonomik politikalarla giderilmesi gerektiğini kaydederek, "Alın terinin karşılığını verirseniz herkes evinde huzur içinde yaşar." dedi.

Emekçilerin günün 24 saati çalışan insanlar olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, emekçilerin haklarını korumak ve bu hakları genişletmek için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.