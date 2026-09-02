İzmir Buca'da boya atölyesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı: Ölü ve yaralı yok - Son Dakika
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İzmir Buca'da boya atölyesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı: Ölü ve yaralı yok

İzmir Buca\'da boya atölyesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı: Ölü ve yaralı yok
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İzmir'in Buca ilçesinde Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın, boya malzemelerinin tutuşmasıyla büyüdü. Patlama sesleri çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve alevlerin sıçradığı bir binada maddi hasar meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Boya malzemelerinin alev almasıyla patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerindeki boya malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangın esnasında yaşanan parlama ve şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açarken, yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve alevlerin sıçradığı bir binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Seyhan, İzmir, Buca, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Buca'da boya atölyesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı: Ölü ve yaralı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da boya atölyesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı: Ölü ve yaralı yok - Son Dakika
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