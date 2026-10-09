İzmir Buca'da ateş edilmesi olayında çöpte 2 tabanca bulundu, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Buca'da ateş edilmesi olayında çöpte 2 tabanca bulundu, 8 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Buca\'da ateş edilmesi olayında çöpte 2 tabanca bulundu, 8 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde meskun mahalde ateş edilmesi üzerine başlatılan çalışmada, atıl çöpler arasında ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ve 19 mermi bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, silah ve fişeklerle birlikte yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda, çöpler arasında 2 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Ekim 2026'da Buca ilçesi 204/33 Sokak'ta meydana geldi. Meskun mahalde ateş edilmesi üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda, atıl durumdaki çöpler arasında ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ile tabancalara takılı şarjörlerde toplam 19 adet mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte yakalandı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelİzmirBucaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:14:16. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Buca'da ateş edilmesi olayında çöpte 2 tabanca bulundu, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei