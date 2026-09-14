Buca\'da fırın ve unlu mamul noktalarına hijyen ve gramaj denetimi yapıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul üretim noktalarında hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kurallara uyan esnafa teşekkür ederek denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Buca Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretim noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin çalışma ruhsatları, üretim alanlarının hijyen koşulları ve ekmeklerin gramaj uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, üretim ve satış süreçlerinde mevzuata uygunluk konusunda işletmeleri bilgilendirirken, kurallara uygun faaliyet gösteren ve hijyen koşullarına özen gösteren işletmelere de teşekkür etti.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Denetimlerin vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumak açısından büyük önem taşıdığını belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "İlçemizde gıda güvenliği ve tüketici hakkının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Fırın ve unlu mamul üretim noktalarındaki denetimlerimizi sürdürüyoruz. İşini özenle yapan, hijyen ve gramaj kurallarına uyan esnafımıza teşekkür ediyorum. Buca halkının içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.