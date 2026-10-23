İzmir Buca'da kereste deposu yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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İzmir Buca'da kereste deposu yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

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İzmir'in Buca ilçesinde Seyhan Mahallesi'ndeki kereste ve sunta deposunda saat 03.15 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

İZMİR'in Buca ilçesinde içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Seyhan Mahallesi 722/6 Sokak'taki içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda saat 03.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiği sırada deponun sac çatısı çöktü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeGüncelSeyhanİzmirBucaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da kereste deposu yangını söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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