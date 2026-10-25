Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar - Son Dakika
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Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

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Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
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Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
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Rusya-Ukrayna savaşında, saldırıdan kurtulduklarını düşünen Rus askerleri bir araya gelerek birbirlerine sarıldı. Ancak askerleri takip etmeyi sürdüren Ukrayna'ya ait İHA, kısa süre sonra grubu hedef alarak saldırı düzenledi. Saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Saldırıdan sağ kurtulduklarını düşünerek birbirlerine sarılan Rus askerleri, kısa süre sonra Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu.

SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Rus askerlerinin tehlikenin geçtiğini düşünerek bir araya geldiği ve birbirlerine sarıldığı görüldü. Ancak askerlerin farkında olmadığı İHA takibini sürdürdü.

BİR ARAYA GELDİKLERİ ANDA HEDEF OLDULAR

Ukrayna'ya ait İHA, bir araya gelen askerleri kısa süre sonra hedef aldı. Saldırıda askerlerin ağır yaralandığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar - Son Dakika
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