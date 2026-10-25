Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı - Son Dakika
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Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

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Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı, zincir mağazalarda satışa sunulan bir sulu boya ve fırça setinde kimyasal risk tespit etti. Çocuk sağlığını tehdit ettiği belirlenen "Tablo fırça ve sulu boya seti" güvensiz ürünler listesine alınırken, satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, aileleri güvensiz ürünler konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen sulu boya ve fırça seti için toplatma kararı verdi. Ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

ZİNCİR MAĞAZALARDA SATILAN ÜRÜN GÜVENSİZ BULUNDU

Ticaret Bakanlığı, piyasada satışa sunulan ürünlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında bir kırtasiye ürününü mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, zincir mağazaları bulunan bir markanın satışa sunduğu "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin kimyasal risk taşıdığı belirlendi. Çocukların resim yaparken kullandığı ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edilince Bakanlık harekete geçti. Denetim sonuçlarının ardından söz konusu set, güvensiz ürün olarak değerlendirildi ve hakkında idari işlem başlatıldı.

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Bakanlık, çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen ürünün piyasaya arzını yasakladı. Alınan kararla birlikte "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin piyasadan toplatılması kararlaştırıldı. Böylece kimyasal risk taşıyan ürünün tüketicilere ulaşmasının önüne geçilmesi hedeflendi. 

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

BAKANLIKTAN ÇOCUK SAĞLIĞI VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada çocukların kullandığı ürünlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir." 

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı
Kaynak: DHA
Ticaret BakanlığıSağlıkGüncelÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    etikette bir çin malı birde esentepe mah. gördüm yetti 0 0 Yanıtla
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