Tekne faciasında hayatını kaybeden doktorun son anları yürek burktu: Çocuklara can yeleği giydirmiş

Ayvalık’ta arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açılan doktor, teknenin batması sonucu hayatını kaybetti. Kurtulanlar, Bingüllü’nün son anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

Op. Dr. Şahin Bingüllü

KARA ADA AÇIKLARINDA BATTI

Kara Ada açıklarında dün akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda teknedeki 9 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olarak bildirilen Op. Dr. Şahin Bingüllü’nün cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Bingüllü’nün cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastane önünde toplanan Bingüllü’nün yakınları büyük üzüntü yaşadı.

“YELEKLERİ ÇOCUKLARA GİYDİRDİ”

Batan tekneden kurtulanlardan Metin Özmen, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını, hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini söyledi. Özmen, yaşananları şöyle anlattı:

“Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik’i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik.”

“ÇOCUKLARA BİLMECELER SORMUŞ”

Kurtulanlardan Murat Eygin de Bingüllü’nün kendisini arayarak balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı. Denize açıldıktan sonra havanın bozduğunu belirten Eygin, “Hatta Şahin hocaya ‘hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen’ dedim. O da ‘evet Murat dönelim balık gelmiyor’ dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk” dedi.

Bingüllü’nün de üşüdüğü için çocukların yanına geçtiğini söyleyen Eygin, “Hatta çocuklarla orada oyun da oynamış. Çocuklara bilmeceler sormuş. Sonra oğlum geldi, ‘baba tekne su alıyor’ dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, Hocam herkese dağıttı, hatta çocuklara da giydirdi. En son anlamadığımız bir şekilde tekne arka kısmından battı” diye konuştu.

“HEPİMİZ CAN HAVLİYLE ‘İMDAT’ DİYEREK BAĞIRIYORDUK”

Teknenin içinin suyla dolduğunu anlatan Eygin, şöyle devam etti:

“Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle ‘imdat’ diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik.”

“BALIK TUTMAYI ÇOK SEVİYORDU”

Bingüllü’nün balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen Eygin, “Hatta bana ‘keşke daha önce gelseydim, ben yemektense balık tutmayı daha çok seviyorum’ derdi” ifadelerini kullandı.