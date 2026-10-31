Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

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Para var, huzur var! Mbappe\'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
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Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin 2024 yılında Gareth Bale'den 11 milyon euroya satın aldığı belirtilen Madrid'deki lüks malikane, sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Özel yüzme havuzu, golf alanı ve basketbol sahası bulunan devasa evin görüntüleri, lüks yaşamın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, 2024 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de satın aldığı malikane yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

Daha önce Real Madrid forması giyen Gareth Bale'e ait olduğu belirtilen lüks konut için Mbappe'nin 11 milyon euro ödediği ifade edildi.

YOK YOK! GOLF ALANI BİLE VAR

Malikanenin görüntülerinde geniş bir bahçe, özel yüzme havuzu, basketbol sahası ve golf antrenman alanı öne çıkıyor. Modern mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken konut, futbol yıldızının saha dışındaki yaşamına ilişkin de ipuçları veriyor.

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

GÖRENLERE "PARA VAR, HUZUR VAR" DEDİRTİYOR

Lüks malikanenin havadan çekilen görüntüleri, konutun büyüklüğünü ve sahip olduğu özel alanları ortaya koyuyor. Havuz başındaki dinlenme alanları, yemyeşil bahçesi ve spor imkânlarıyla dikkat çeken malikane, "Para var, huzur var" sözünü akıllara getiriyor.

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Kylian MbappeReal MadridGareth BaleBasketbolMadridSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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