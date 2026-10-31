Para var, huzur var! Mbappe\'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin 2024 yılında Gareth Bale'den 11 milyon euroya satın aldığı belirtilen Madrid'deki lüks malikane, sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Özel yüzme havuzu, golf alanı ve basketbol sahası bulunan devasa evin görüntüleri, lüks yaşamın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, 2024 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de satın aldığı malikane yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce Real Madrid forması giyen Gareth Bale'e ait olduğu belirtilen lüks konut için Mbappe'nin 11 milyon euro ödediği ifade edildi.
YOK YOK! GOLF ALANI BİLE VAR
Malikanenin görüntülerinde geniş bir bahçe, özel yüzme havuzu, basketbol sahası ve golf antrenman alanı öne çıkıyor. Modern mimarisi ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken konut, futbol yıldızının saha dışındaki yaşamına ilişkin de ipuçları veriyor.
GÖRENLERE "PARA VAR, HUZUR VAR" DEDİRTİYOR
Lüks malikanenin havadan çekilen görüntüleri, konutun büyüklüğünü ve sahip olduğu özel alanları ortaya koyuyor. Havuz başındaki dinlenme alanları, yemyeşil bahçesi ve spor imkânlarıyla dikkat çeken malikane, "Para var, huzur var" sözünü akıllara getiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?