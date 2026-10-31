Adana\'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen fırıncı, vurularak hayatını kaybetti.

MARKETE EKMEK BIRAKIRKEN VURULDU

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada markete ekmek getiren ve olayla ilgisi olmayan fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gedik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.