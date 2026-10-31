Adana\'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü

Adana'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir markete ateş açıldı. Saldırı anında dükkana ekmek teslim etmeye gelen 52 yaşındaki Doğan Gedik karnından yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Market sahibinin husumetlilerinin düzenlediği iddia edilen saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliler aranıyor.
Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen fırıncı, vurularak hayatını kaybetti.
MARKETE EKMEK BIRAKIRKEN VURULDU
Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı düzenlendi.
Bu sırada markete ekmek getiren ve olayla ilgisi olmayan fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gedik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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