Adana'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü - Son Dakika
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Adana'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü

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Adana\'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü
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Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir markete ateş açıldı. Saldırı anında dükkana ekmek teslim etmeye gelen 52 yaşındaki Doğan Gedik karnından yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Market sahibinin husumetlilerinin düzenlediği iddia edilen saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliler aranıyor.

Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırı sırasında markete ekmek vermek için gelen fırıncı, vurularak hayatını kaybetti.

MARKETE EKMEK BIRAKIRKEN VURULDU

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından markete silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada markete ekmek getiren ve olayla ilgisi olmayan fırıncı Doğan Gedik (52), karnından vuruldu. Saldırganlar ise otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gedik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Şakirpaşa Mahallesi3. SayfaFırıncıGüncelSeyhanEkmekAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    idam idam idam idam idam idam idam yazık ya kaç masum kişi daha ölecek sizin kokuşmuş çürümüş yere batasıca cehennemin dibi fransız kanunlarınız yalakalığınız yüzünden bu halkı sokağa indirmeyin bakın uyarıyorum bu ülke çok askeri darbe gördü lakin hiç sivil darbeye şahit olmadı olursa kaçacak yer bulamassınız çıldırma noktasına getirtmeyin insanları bu insanların ihtiyacı olan kanı verin artık fransız kanı bize tutmadı kardeşim tutmuyor ne gerekiyor idrak etmeniz için artık mk ya 0 0 Yanıtla
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