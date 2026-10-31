Çağlar Söyüncü siftah yaptı! Çorum FK Erzurumspor\'u deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor ile Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip, 20. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in asistinde fileleri havalandıran Çağlar, Çorum FK formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÖKHAN SAZDAĞI FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Çorum FK'da Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen deneyimli sağ bek, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çorum FK, 71. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Erzurumspor, 74. dakikada Ibrahim Diabate'nin golüyle skoru 2-1'e getirerek umutlandı. Ancak Çorum FK, 79. dakikada kazandığı penaltıyı Jesus Ramirez'in gole çevirmesiyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Çorum FK'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ERZURUMSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Bu galibiyetle Çorum FK, ligde bir haftalık aranın ardından yeniden kazanarak puanını 16'ya yükseltti. Erzurumspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği haftada 14 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Çorum FK, Süper Lig'in gelecek haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erzurumspor ise Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.