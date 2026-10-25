Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Sermaye piyasası fonlarına yönelik soruşturmada Türkiye Sigorta’nın üst yönetimine uzanan süreç sürüyor. Eski Genel Müdür Taha Çakmak’tan sonra şirketin genel müdür yardımcılarından Gürol Sami Özer de gözaltına alındı.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta’nın Hazine ve Emeklilik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

GÜROL SAMİ ÖZER KİMDİR?

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer 1995 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Özer, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 1999 yılında Körfezbank A.Ş.’de MT olarak başlayan Özer, 1999-2000 yılları arasında Körfezbank Hazine bölümünde uzman, 2001-2008 yılları arasında Calyon Bank Türk A.Ş.’de Hazine Kıdemli Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı ve Hazine Direktörü ünvanlarında görev aldı.

2009 – 2014 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Trading ve Türev Araçlar Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2015 yılında Vakıf Emeklilik’te Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Müdürü olarak başladığı görevine 2020’den bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi & Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak devam etti.

Özer, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlüğü görevinden 15 Ekim itibarıyla istifa eden Taha Çakmak, daha önce gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturmada yeniden gözaltına alınan Çakmak, Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheliyle birlikte tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“1 MİLYON DOLAR NAKİT ALDI” İDDİASI

Adli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Çakmak’ın, Türkiye Sigorta’nın mevduatlarından büyük miktarlarda parayı kar elde etmek amacıyla Tera bağlantılı fonlara aktardığı öne sürüldü. Çakmak’ın, şirketin parasını fona yatırması karşılığında Tera grubundan 1 milyon dolar nakit aldığı iddia edildi. Türkiye Hayat Emeklilik’in Tera fonuna 100 milyon lira aktardığı ve bu paranın fonda tutulmasından Çakmak’ın sorumlu olduğu da ileri sürüldü.

SORUŞTURMADA 99 TUTUKLAMA

Soruşturmada 21 Ekim’de 31, 22 Ekim’de ise 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 99'a ulaştığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü açıklamıştı.