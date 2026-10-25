1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler - Son Dakika
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1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler

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1. Lig\'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor karşısında 90+1'de 2-1 öne geçtiği maçta 90+6'da yediği penaltı golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

PENDİKSPOR ÖNE GEÇTİ, 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pendikspor, kazandığı penaltının ardından Jonson Clarke-Harris ile öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 55. dakikada Taha Emre İnce'nin rakibine yaptığı faulün ardından 10 kişi kaldı. 

KAYSERİSPOR GERİ DÖNDÜ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Kayserispor, 58. dakikada kazandığı penaltının ardından Benhur Keser ile skora denge getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 90+1. dakikada Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti.

SON SANİYELERDE İNANILMAZ ANLAR

Ev sahibi Pendikspor, maçın 90+6. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Muhammed Kiprit, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-2 yaptı ancak hakem penaltı vuruşunu tekrarladı. Topun başına yeninden gelen Kiprit, şık bir vuruş daha yaparak skoru yeniden 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı.

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 27 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. İstanbul ekibi Pendikspor ise puanını 11'e çıkardı.

KayserisporPendiksporTrendyolFutbolSporSon Dakika

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