Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu! - Son Dakika
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Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

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Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!
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Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!
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Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’le evlilikten vazgeçtiği iddia edilen Sibel Can, İstanbul’da sahne aldı. Sanatçının neşeli halleri ve dans performansı dikkat çekti.

Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahne alan Sibel Can’ın neşeli halleri dikkat çekti. Sarıgül’le eylül ayında evlenecekleri iddia edilen sanatçının nikâh kararından vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, önceki akşam İstanbul’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansı ve danslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

SAHNE TARZI VE DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Siyah dantelli bir elbise tercih eden Sibel Can, sahnedeki enerjisiyle beğeni topladı. Sanatçının dans ettiği ve seyircileri coşturduğu anlar da gündem oldu.

EVLİLİK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahneye çıkan Sibel Can’ın performansı, çift hakkında daha önce ortaya atılan evlilik iddialarını da yeniden gündeme getirdi.

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!
Emir Sarıgül

Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği öne sürülmüş, daha sonra sanatçının bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Taraflardan evlilik iddialarıyla ilgili doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

SARIGÜL TUTUKLANDI

Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Emir SarıgülSibel CanİstanbulEvlilikMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Emiri teselli et teselliye ihtiyacı var 1 0 Yanıtla
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Belânın ucundan yırttı .. 0 0 Yanıtla
  • ercan aksu ercan aksu:
    bu fosillerden millete ne .bunların haberi kadar boş iş yok 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    sanat işte budur , kocası olacak şahıs içerde ama iş önemli 0 0 Yanıtla
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