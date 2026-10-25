Kahramanmaraş'ta faili meçhul bebek cinayeti çözüldü, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta faili meçhul bebek cinayeti çözüldü, 3 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş\'ta faili meçhul bebek cinayeti çözüldü, 3 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Onikişubat'ta 2010'da boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayetin çözüldüğünü açıkladı. Dosya yeniden incelenirken 8 bin 369 kişilik liste ele alındı; 3 şüpheli yakalandı, R.Ş. tutuklandı ve İ.Ş. adli kontrole tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıKahramanmaraşOnikişubat3. SayfaGüncelBebekSon Dakika

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