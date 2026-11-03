Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Deniz Undav RAMS Park\'a çıktı, yaptığı olay oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Deniz Undav RAMS Park\'a çıktı, yaptığı olay oldu
Haber Videosu

Stuttgart'ın yıldız futbolcusu Deniz Undav, Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park'ta ilginç bir harekete imza attı. Antrenman için sahaya çıkan futbolcu, tribünlerde kimse olmamasına rağmen taraftar varmış gibi üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Stuttgart'ta Deniz Undav, karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir harekette bulundu. Alman ekibinin RAMS Park'taki antrenmanı sırasında sahaya çıkan Undav, boş tribünlere dönerek üçlü çektirdi.

BOŞ TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Stuttgart'ın antrenmanı öncesinde yaşanan ilginç anlarda Deniz Undav, tribünlerde taraftar bulunmamasına rağmen üçlü çektirme hareketi yaptı. Türk futbolunda galibiyet kutlamalarıyla özdeşleşen hareketi boş tribünlere karşı yapan futbolcunun bu davranışı dikkat çekti.

Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

GALATASARAY'A SEMPATİSİNİ DAHA ÖNCE DİLE GETİRMİŞTİ

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Deniz Undav'ın daha önce Galatasaray'a duyduğu sempatiyi dile getirmesi, RAMS Park'taki hareketine ayrı bir anlam kattı. Stuttgart formasıyla sarı-kırmızılılara rakip olmaya hazırlanan golcü oyuncunun boş tribünlere üçlü çektirdiği anlar kameralara yansıdı.

Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli olduSonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildilerStuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktıStuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
GalatasarayStuttgartSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Selim Selim:
    Bu imralılılar neden hep 6S yi seviyor 6 11 Yanıtla
    Ahmet Dolu Ahmet Dolu:
    renklerinden dolayı olabılirmi 0 2
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Sevdiğinden değil, seyırci ha varmış, ha yokmuş, benim için farketmiyor diyor. Çünkü kendisine yapılacak kötü tezahürata olmayan beynindeki aklı sıra farketmiyor etkilenmem diyor. Sana orada yedirirler merak etme hn. 1 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    validen de seviyor ama 0 0
  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    maçtan önce šov yaparsan maç bitince karši takim šov yapar haberin olsun ! :)))) sosyal medyada daima tamamen alakasız bir šekilde kürtlügünü ön plana sunmaya çališan hadsiz insan :)) 5 7 Yanıtla
  • messi_mesut_72 messi_mesut_72:
    Deniz Undav Candır 4 6 Yanıtla
  • MB. COĞRAFYA MB. COĞRAFYA:
    milli takim ırkçı yaklasmamis olsa suan turkiye icin goller atiyordu. bizi baris alpere mahkum eden zihniyet utansin 3 3 Yanıtla
  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    Kürt aslanı. 1 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
11:07
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:31:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android