Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak - Son Dakika
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Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

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Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
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Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük ekim ayı seviyesine gerilemesi, kanalları yeni kararlar almaya yöneltti. Bölüm maliyetleri 40 milyon TL'ye kadar çıkan dizilerin yayın takviminde değişikliğe gidilirken maç ve özel günlerde yeni bölümlerin ekrana getirilmeyeceği öğrenildi. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle üç dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Televizyon dünyasında artan yapım maliyetleri ve düşen reklam gelirleri, dizilerin yayın takvimini değiştirmeye başladı. Ekim ayında reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük seviyesinde kalması üzerine televizyon kanalları ve yapımcılar yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Buna göre reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde, özellikle önemli futbol karşılaşmalarının ve özel günlerin olduğu akşamlarda dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmeyecek.

EKİM AYINDA 30 YILIN EN DÜŞÜK REKLAM GELİRİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre televizyon sektörü, reklam gelirlerinde ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Normal şartlarda reklam yatırımlarının yoğunlaştığı ekim ayı, bu yıl son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Televizyon kanallarında saat başına 12 dakika olarak ayrılan reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolması, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Reklam sürelerinin önemli bir bölümünün boş kalması, yüksek maliyetli dizilerin yayınlanmasını ekonomik açıdan zorlaştırdı.

BİR DİZİNİN MALİYETİ 40 MİLYON TL'YE DAYANDI

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntının bir diğer nedeni ise yükselen yapım maliyetleri oldu. Bir dizinin bölüm maliyetinin 35-40 milyon TL bandına ulaştığı, buna karşılık yurt dışı satışlarından elde edilen gelirlerin de eski seviyelerini koruyamadığı belirtildi.

Bu gelişmeler üzerine televizyon kanalları ile yapımcılar, reklam gelirlerinin düşük kaldığı günlerde yeni bölüm yayınlamamak için ortak bir yol izlemeye başladı. Geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verilirken bu hafta da Avrupa kupası karşılaşmaları yayın takvimini etkiledi.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NEDENİYLE ÜÇ DİZİ YOK

Bu akşam oynanacak Galatasaray- Stuttgart karşılaşması da televizyon kanallarının yayın akışını değiştirdi. TRT'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın saatinde ekrana gelecek mücadele nedeniyle özel kanalların da dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı aktarıldı.

Son dakika bir değişiklik yaşanmaması halinde Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı ve Star TV'de Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri bu akşam izleyiciyle buluşmayacak.

MAÇ VE ÖZEL GÜNLERDE YENİ BÖLÜMLERE ARA

Reklam gelirlerindeki düşüşün devam etmesi halinde benzer yayın değişikliklerinin önümüzdeki haftalarda da yaşanabileceği belirtiliyor. Kanalların yüksek maliyetli yeni bölümleri, izlenme oranlarının etkilenebileceği maç ve özel günlerde yayınlamaktan kaçınması bekleniyor.

GalatasarayTelevizyonStuttgartFutbolDiziSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    üç dizi değil isterse hiç dizi yayınlasınlar farketmez bir iki kanal hariç hepsini televizyondan sildim. 8 0 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Kupa maçları Salı-Çarşamba-Perşembe. Mehmet Fetihler sultanı salı yayınlandığına göre. Artık hiç yayınlanamayacak demektir. Pazartesiye ya da cumaya alın o zaman diziyi. 5 1 Yanıtla
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Asgari ücre 28k iken, bir futbolcuya, bir oyuncuya 3-5 milyon tl/euro vermek kendi hataları. Oynatmayın abi? Oyuncu mu yok? Bölüm başı diyeceğinize, senelik bi milyon iki milyon yeter. 4 0 Yanıtla
  • Hakan Can Hakan Can:
    Yeminle diziler okadar kotu vé kalitesiz ki Dayim yigen iliskilerim amcanin kardesinin esiyle biktik ya ailecek bir diziye bakamaz olduk 0 0 Yanıtla
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