Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon dünyasında artan yapım maliyetleri ve düşen reklam gelirleri, dizilerin yayın takvimini değiştirmeye başladı. Ekim ayında reklam gelirlerinin son 30 yılın en düşük seviyesinde kalması üzerine televizyon kanalları ve yapımcılar yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı. Buna göre reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde, özellikle önemli futbol karşılaşmalarının ve özel günlerin olduğu akşamlarda dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmeyecek.

EKİM AYINDA 30 YILIN EN DÜŞÜK REKLAM GELİRİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre televizyon sektörü, reklam gelirlerinde ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Normal şartlarda reklam yatırımlarının yoğunlaştığı ekim ayı, bu yıl son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Televizyon kanallarında saat başına 12 dakika olarak ayrılan reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolması, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi. Reklam sürelerinin önemli bir bölümünün boş kalması, yüksek maliyetli dizilerin yayınlanmasını ekonomik açıdan zorlaştırdı.

BİR DİZİNİN MALİYETİ 40 MİLYON TL'YE DAYANDI

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntının bir diğer nedeni ise yükselen yapım maliyetleri oldu. Bir dizinin bölüm maliyetinin 35-40 milyon TL bandına ulaştığı, buna karşılık yurt dışı satışlarından elde edilen gelirlerin de eski seviyelerini koruyamadığı belirtildi.

Bu gelişmeler üzerine televizyon kanalları ile yapımcılar, reklam gelirlerinin düşük kaldığı günlerde yeni bölüm yayınlamamak için ortak bir yol izlemeye başladı. Geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verilirken bu hafta da Avrupa kupası karşılaşmaları yayın takvimini etkiledi.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NEDENİYLE ÜÇ DİZİ YOK

Bu akşam oynanacak Galatasaray- Stuttgart karşılaşması da televizyon kanallarının yayın akışını değiştirdi. TRT'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın saatinde ekrana gelecek mücadele nedeniyle özel kanalların da dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı aktarıldı.

Son dakika bir değişiklik yaşanmaması halinde Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı ve Star TV'de Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri bu akşam izleyiciyle buluşmayacak.

MAÇ VE ÖZEL GÜNLERDE YENİ BÖLÜMLERE ARA

Reklam gelirlerindeki düşüşün devam etmesi halinde benzer yayın değişikliklerinin önümüzdeki haftalarda da yaşanabileceği belirtiliyor. Kanalların yüksek maliyetli yeni bölümleri, izlenme oranlarının etkilenebileceği maç ve özel günlerde yayınlamaktan kaçınması bekleniyor.