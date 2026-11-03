Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi - Son Dakika
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Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

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Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
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İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada futbolcu Jesus de Miguel, rakip kaleciyle çarpışmasının ardından yerde hareketsiz kaldı. Hastaneye götürülürken kalbinin durduğu bildirilen futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Karşılaşma tatil edilirken de Miguel'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşma, futbol sahalarında ender rastlanan korkunç bir olaya sahne oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında rakip kaleciyle sert şekilde çarpışan Tenerife'nin forvet oyuncusu Jesus de Miguel, yerde hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcunun hastaneye nakli sırasında kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı bildirildi.

KALECİYLE ÇARPIŞTI, YERDEN KALKAMADI

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında skor 2-2 devam ederken Tenerife, kendi yarı sahasından gönderilen uzun bir pasla hücuma çıktı. Topa hareketlenen Jesus de Miguel, orta saha çizgisini geçtikten kısa süre sonra kalesinden çıkarak topa müdahale etmek isteyen Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert biçimde çarpıştı.

<a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

Çarpışmanın ardından yerde kalan de Miguel'in hareketsiz olduğunu fark eden Andorralı bir futbolcu, hemen kenar yönetimine işaret ederek sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Yaşananlar karşısında bazı Tenerife oyuncularının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AMBULANSTA KALBİ DURDU

İspanyol basınında yer alan haberlere göre ağır şekilde yaralanan Jesus de Miguel, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalp krizi geçirdi. Bir süre kalbinin durduğu belirtilen futbolcu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Pozisyonun ardından Andorra kalecisi Jesus Owono doğrudan kırmızı kart gördü. Hakem Manuel Perez, yaşanan ciddi sağlık sorunu nedeniyle karşılaşmayı tatil etti. Sahadaki futbolcular ve teknik ekipler, de Miguel'in sağlık durumuna ilişkin gelecek haberleri beklemeye başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tenerife Kulübü, Jesus de Miguel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan futbolcunun durumunun stabil olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Andorra Kulübü de yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçta yaşadığı ağır olayın ardından Jesus de Miguel'e tüm desteğimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede iyileşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Valencia ve Rayo Vallecano başta olmak üzere İspanya'dan çok sayıda kulüp de futbolcu için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi
AndorraİspanyaFutbolMiguelTatilSporSon Dakika

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