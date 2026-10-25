Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla ortaya çıkarılan "sipariş bebek" çetesine yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlenirken, şüphelilerin ülkeden ülkeye değişen ücretler üzerinden pazarlık yaptığı ve kadınları yönlendiren kişilere komisyon ödediği ortaya çıktı. Soruşturmada 8 kişi tutuklandı.

ŞEBEKEYİ KADIN LİDERİN EŞİ İHBAR ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. İhbarda, bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satmaları için yurt dışına yönlendirdiği belirtildi.

İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi, CİMER'e başvuruda bulundu. Operasyon süreci de bu ihbarın ardından başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATTI

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

14 İLDE OPERASYON: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜLKEYE GÖRE ÜCRET PAZARLIĞI YAPILMIŞ

Soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında, donör adaylarına ödenecek ücretler üzerinden yapılan pazarlıklar da yer aldı. Bir donör adayının başka bir bağlantıdan 2 bin euro teklif aldığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben sürekli kız yolluyorum" dediği ve Kıbrıs'ta bu seviyede ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savunduğu belirtildi.

Hacer T.'nin farklı ülkelerdeki ücretlere ilişkin, "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti. Aynı görüşmede donör adayının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubuna sahip bulunduğunu ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek ücretin artırılmasını istediği öğrenildi.

DONÖR YÖNLENDİRMESİ KARŞILIĞINDA KOMİSYON İSTEDİ

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda, donör adayı yönlendiren kişilerin komisyon talep ettiği de ortaya çıktı. Bir kadının, daha önce Hacer T.'ye donör adayı yönlendirdiğini belirterek maddi sıkıntı yaşadığını ve ödemenin aynı gün yapılmasını istediği öğrenildi.

Kadının mesajında, "Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişinin, alacağı ödemenin yüksek olması durumunda yeni donör adayları yönlendirmeye devam edeceğini belirttiği tespit edildi. Söz konusu kişinin, "Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım" mesajını gönderdiği belirlendi.

İTİRAFÇI OLAN KADIN LİDER HER ŞEYİ ANLATTI

Hacer T.'nin ifadesinde, organizasyonun Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk dışında farklı ülkelere de uzandığı öne sürüldü. Hacer T., kendisini bu işe ilk yönlendiren Emine Ç.'nin yaklaşık 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova gibi ülkelere kadın donör gönderildiğini iddia etti.

"GEÇİMİMİ DONÖRLÜKTEN ALDIĞIM PARA İLE KARŞILIYORUM"

Hacer T., ifadesinde erken yaşta iş hayatına atıldığını ve geçimini hem çalıştığı şirketten aldığı maaşla hem de donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını anlattı. Hacer T.'nin ifadesinde, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dediği öğrenildi.

SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

İstanbul'da çökertilen şebekenin, genç kadınları yurt dışına götürerek üreme hücrelerini tüp bebek isteyen ailelere sattığı belirlendi. Şebekenin kadınlardan yumurtaları 80 euroya aldığı, 100 euroya sattığı belirtildi. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin "sarı saç, mavi göz" şeklinde taleplerde bulunduğu, şebeke üyelerinin ise bu taleplere "hemen buluruz" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri arasında yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği bulunduğu da iddia edildi.