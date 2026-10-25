Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Haber Videosu

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen "sipariş bebek" çetesine yönelik soruşturmada, 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlendi. Şebekenin kadınları para karşılığında yurt dışına yönlendirdiği, ülkeler arasında ücret pazarlığı yapıldığı ve şüphelilerden Hacer T.'nin ses kayıtlarında "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" dediği ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla ortaya çıkarılan "sipariş bebek" çetesine yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlenirken, şüphelilerin ülkeden ülkeye değişen ücretler üzerinden pazarlık yaptığı ve kadınları yönlendiren kişilere komisyon ödediği ortaya çıktı. Soruşturmada 8 kişi tutuklandı.

ŞEBEKEYİ KADIN LİDERİN EŞİ İHBAR ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. İhbarda, bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satmaları için yurt dışına yönlendirdiği belirtildi.

İddiaya göre şebeke lideri olan kadının durumundan şüphelenen eşi, CİMER'e başvuruda bulundu. Operasyon süreci de bu ihbarın ardından başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATTI

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

14 İLDE OPERASYON: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

ÜLKEYE GÖRE ÜCRET PAZARLIĞI YAPILMIŞ

Soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında, donör adaylarına ödenecek ücretler üzerinden yapılan pazarlıklar da yer aldı. Bir donör adayının başka bir bağlantıdan 2 bin euro teklif aldığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben sürekli kız yolluyorum" dediği ve Kıbrıs'ta bu seviyede ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savunduğu belirtildi.

Hacer T.'nin farklı ülkelerdeki ücretlere ilişkin, "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti. Aynı görüşmede donör adayının renkli gözlü olduğunu, 0 Rh negatif kan grubuna sahip bulunduğunu ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek ücretin artırılmasını istediği öğrenildi.

DONÖR YÖNLENDİRMESİ KARŞILIĞINDA KOMİSYON İSTEDİ

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda, donör adayı yönlendiren kişilerin komisyon talep ettiği de ortaya çıktı. Bir kadının, daha önce Hacer T.'ye donör adayı yönlendirdiğini belirterek maddi sıkıntı yaşadığını ve ödemenin aynı gün yapılmasını istediği öğrenildi.

Kadının mesajında, "Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişinin, alacağı ödemenin yüksek olması durumunda yeni donör adayları yönlendirmeye devam edeceğini belirttiği tespit edildi. Söz konusu kişinin, "Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım" mesajını gönderdiği belirlendi.

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

İTİRAFÇI OLAN KADIN LİDER HER ŞEYİ ANLATTI

Hacer T.'nin ifadesinde, organizasyonun Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk dışında farklı ülkelere de uzandığı öne sürüldü. Hacer T., kendisini bu işe ilk yönlendiren Emine Ç.'nin yaklaşık 12 yıldır bu işi yaptığını belirterek Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova gibi ülkelere kadın donör gönderildiğini iddia etti.

"GEÇİMİMİ DONÖRLÜKTEN ALDIĞIM PARA İLE KARŞILIYORUM"

Hacer T., ifadesinde erken yaşta iş hayatına atıldığını ve geçimini hem çalıştığı şirketten aldığı maaşla hem de donörlükten elde ettiği gelirle sağladığını anlattı. Hacer T.'nin ifadesinde, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dediği öğrenildi.

SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

İstanbul'da çökertilen şebekenin, genç kadınları yurt dışına götürerek üreme hücrelerini tüp bebek isteyen ailelere sattığı belirlendi. Şebekenin kadınlardan yumurtaları 80 euroya aldığı, 100 euroya sattığı belirtildi. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin "sarı saç, mavi göz" şeklinde taleplerde bulunduğu, şebeke üyelerinin ise bu taleplere "hemen buluruz" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Örgüt üyeleri arasında yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği bulunduğu da iddia edildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriGürcistanİstanbulŞebekeGüncelŞebekeBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat özkan murat özkan:
    Bunlara tarihin en büyük cezasını vereceksin affetmek yok füzeye bağlayıp uçuracaksın bunları hedef isirail 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Hayret!!Zina yasakmı ki??kadınların yumurtasını satmak yasakmı şimdi?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Doğu Ekspresi’nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor Doğu Ekspresi'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
KPSS’ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
13:04
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
12:58
Almanya’nın aradığı isim Türkiye’de yakalandı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:25
Altın alacaklar dikkat Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
12:24
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:08:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei