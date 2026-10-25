Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş - Son Dakika
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Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

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Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
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İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, Fiorentina'yı 90+1 ve 90+8'de attığı gollerle 2-1 yendi.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter, 2-1 kazandı.

INTER'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Konuk ekip Fiorentina, 65. dakikada Alex Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Son anlarda baskısını artıran Inter, mücadelenin 90+1. dakikasında Marcus Thuram, 90+8'nci dakikasında ise penaltıdan Piotr Zielinski'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti ve maçı kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

SERİE A'NIN LİDERİ INTER

Bu sonuçla birlikte puanını 22 yapan Inter, liderliğe oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter, Venezia'ya konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

İtalya Serie AFutbolInterSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş - Son Dakika
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