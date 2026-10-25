Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, eski başbakan danışmanı ve araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Ertan Aydın, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, Aydın hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vermişti.

Savcılığın bu karara yaptığı itirazın ardından Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FON SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması, eylül ayından itibaren hız kazandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri de uygulandı.

İşte fon soruşturmasında bugüne kadar yaşanan önemli gelişmeler:

28 AĞUSTOS 2026: SPK'DAN FONLARA SINIRLAMA

Bazı şirketlere bağlı fonların fiyatlarının, işlem hacmi düşük hisselerde yapılan çapraz işlemlerle sekiz ayda yüzde 3 binden fazla artmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti.

SPK, serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engellemek amacıyla BIST 30 dışındaki hisselerde yüzde 5, toplamda ise yüzde 20 sınırı getirdi. Fonlardan pozisyonlarını azaltmaları istendi.

15 EYLÜL 2026: PUSULA PORTFÖY TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Yatırımcıların artan satış taleplerinin ardından Pusula Portföy, katılma payı iadelerinde ve ödemelerde temerrüde düştüğünü açıkladı. Bu gelişme üzerine fonlar, ellerindeki payları hızla elden çıkarmaya çalıştı.

17 EYLÜL 2026: 131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

SPK, Pusula, Tera ve diğer bağlı şirketlere ait toplam 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi. Kararın 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendirdiği açıklandı.

20 EYLÜL 2026: TASFİYE SÜRESİ UZATILDI

SPK, yatırımcıların daha az zararla çıkabilmesi amacıyla fonların tasfiye ve nakde dönüştürme takvimini 3 aydan 6 aya kadar uzattı.

18-22 EYLÜL 2026: FON YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bazı fon yöneticileri tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu beş kişi daha tutuklandı.

24 EYLÜL 2026: ÖZEL JETLERE VE YATA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yaklaşık 1,8 milyar TL değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ile bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.

25 EYLÜL 2026: ETKİN PİŞMANLIK ŞARTLARI AÇIKLANDI

SPK, yayımladığı bültenle piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanma şartlarını duyurdu.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 500 bin liradan az olmamak üzere, elde ettikleri veya sebep oldukları menfaatin iki katı tutarında ödeme yapmaları gerektiği açıklandı.

26 EYLÜL 2026: FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, MKYK ve MYK üyesi, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevden af talebinde bulunarak istifa etti.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, nisan-eylül döneminde bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir uygulanmasını talep etti.

Adliyeye giderek ifade veren çift, özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

Kaya çifti, SPK'nın gönüllü geri ödeme ve etkin pişmanlık mekanizmasından yararlanarak borsadan elde ettikleri yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kârı TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti.

29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

29 EYLÜL 2026: FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurulun, krize tek merkezden müdahale ederek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye sokulacağı, krizin perde arkası ve bürokratik ihmaller hakkında kapsamlı inceleme başlatıldığı duyuruldu.

4 EKİM 2026: ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon krizi kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

Bakanlık Teftiş Kurulu da iddialara ilişkin inceleme başlattı.

6 EKİM 2026: 187,6 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden hemen önce, 13-16 Eylül tarihlerinde fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, bu kişilerin elde ettiği haksız kazancın 187,6 milyar TL olduğunu bildirdi.

141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişiden oluşan liste TMSF'ye iletildi. TMSF, mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulan özel hesaplara paraların iade edilmesi için resmi tebligatlara başladı.

131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcı için ilk aşamada fon başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı.

Aynı gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddialar nedeniyle Yeni Partili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

8-9 EKİM 2026: GAZETECİLER HAKKINDA ADLİ KARARLAR

Fon krizine yönelik haberler ve iddialar gerekçesiyle gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

9 EKİM 2026: FON YATIRIMCILARI İÇİN YASA TEKLİFİ

AK Parti, tasfiye halindeki fon yatırımcılarına yapılacak geri ödemelere ilişkin dokuz maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifte, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörüldü.

10 EKİM 2026: ÖMER BOLAT'TAN FON İDDİALARINA YANIT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında gündeme getirilen fon iddialarıyla ilgili yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Bolat, 170 milyon liralık işlemin para çekme olmadığını, yaklaşık 32 aylık dönemde vadesi dolan sukuk sertifikalarının tahsilatı ve yeni sertifika alımları nedeniyle oluşan mükerrer kayıtların toplamı olduğunu söyledi.

14 EKİM 2026: FON DÜZENLEMESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcılara aktarılmasına yönelik düzenlemeler öngörüldü.

17 EKİM 2026: 40,8 MİLYAR LİRALIK TASFİYE İŞLEMİ TAMAMLANDI

SPK, tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin olağan olarak başlatılmasına izin verdi.

A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerinde kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işleminin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı açıklandı.

Böylece tasfiye sürecindeki fonların sayısı 131'den 65'e düştü.

Tera, Pusula ve Atlas'ın fonlarının olağanüstü tasfiye sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

18 EKİM 2026: FON KOORDİNASYON KURULU ALTINCI KEZ TOPLANDI

Fon Koordinasyon Kurulu altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, bugüne kadar 45 binin üzerinde kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL'lik tasfiye işleminin tamamlandığı belirtildi.

20 EKİM 2026: SPK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 EKİM 2026: 31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarında yapılan incelemeler sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İncelemenin SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

22 EKİM 2026: ERTAN AYDIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fon soruşturmasında gerçekleştirilen yeni operasyonda beş şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur yer aldı.

22 EKİM 2026: FON DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle tasfiye halindeki fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.