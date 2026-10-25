Aziz Yıldırım\'dan Galatasaray derbisi için olay karar

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY DERBİSİNE GELMİYOR

İddialara göre, bu sezon Avrupa karşılaşmaları da dahil olmak üzere takımını neredeyse hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan ve sadece bir maçı kaçıran Yıldırım, kritik Galatasaray deplasmanında tribündeki yerini almayacak.

''GALATASARAY'I VE LIVERPOOL'U YENECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda iddialı ifadeler kullanmıştı. Kürsüden camiaya seslenen Yıldırım, takıma olan tam güvenini "Galatasaray'ı ve Liverpool'u da yeneceğiz" sözleriyle dile getirdi.

İKİ TAKIMIN MEVCUT DURUMU

Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde Galatasaray 19 puanda bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 16 puanla zirve takibini sürdürüyor.