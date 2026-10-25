Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yanartaş\'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'deki Yanartaş'ta, kayalardaki bazı çatlaklardan artık alev çıkmadığı gözlemlendi. Doğal gaz sızıntısıyla beslenen ve mitolojide Kimera'yla ilişkilendirilen alanda diğer çıkışlardan alevler yükselmeyi sürdürüyor. Bazı noktalardaki sönmenin nedeni ve kalıcı olup olmadığı ise henüz tespit edilmiş değil.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'ilk olimpiyat ateşi' efsanesiyle anılan Yanartaş, çoğunluğu yabancı olmak üzere turistlerin ziyaret ettiği duraklardan biri. Kayalıklar arasındaki bazı ateş çıkışlarının sönmüş olduğu görülen alanın diğer noktalarında binlerce yıldır alevler yükseliyor.

Çıralı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın sorumluluğundaki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Yanartaş, kayaların arasından çıkan doğal ateşi ve mitolojik anlatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Likya Yolu güzergahındaki alanda, doğa yürüyüşüne çıkan yerli ve yabancı turist grupları mola vererek alevleri ve çevredeki tarihi kalıntıları inceliyor. Bazı ziyaretçiler ise ateşte marşmelov pişiriyor.

BAZI NOKTALARDA ATEŞ SÖNDÜ

Yanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde; daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı, diğer kaya çatlaklarında ise yanmanın sürdüğü görüldü. Kayalık yüzeyde birbirinden ayrı noktalardan yükselen alevler, yürüyüşçülerin ziyaret ettiği alanın odağını oluşturuyor. Bazı çıkışlarda ateşin sönmüş olmasının nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor.

LİKYA YOLU'NDA ATEŞ MOLASI

Likya Yolu'nun bu etabında yürüyen turist grupları, rotalarına Yanartaş ziyaretini de ekliyor. Sırt çantaları ve yürüyüş batonlarıyla alana ulaşan ziyaretçiler, kayaların arasından yükselen ateşin çevresinde mola veriyor, fotoğraf çekiyor. Yoğun ziyaretçi hareketliliğinin görüldüğü Yanartaş'ta, grupların ağırlıklı yabancı turistlerden oluşması dikkati çekiyor.

ATEŞİN KAYNAĞI DOĞAL GAZ SIZINTISI

Bölgede geçmişte incelemeler yapan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, 2017'de DHA'ya yaptığı açıklamada, ateşin doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını belirtmişti. Gazın antik dönemlerde yıldırım veya insan etkisiyle tutuşmuş olabileceğini ifade eden Yağmurlu, "Bu ateş, bu bölgede çok önemli bir doğal gaz sızıntısı olduğunu gösteriyor" demişti. Yağmurlu, yer altından yüzeye ulaşan gazın kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

METANIN OLUŞUMU ARAŞTIRILDI

Yanartaş'ı besleyen gazın kökeni, uluslararası bilimsel araştırmalara da konu oldu. Giuseppe Etiope ve Artur Ionescu'nun çalışmasında; rutenyum elementinin katalizör etkisiyle düşük sıcaklıklarda, biyolojik bir kaynak olmadan metan oluşabileceği deneylerle gösterildi. Bu bulgu, Yanartaş gibi gaz çıkışlarının bulunduğu kayaç ortamlarında metanın nasıl oluşabileceğine ilişkin bilimsel açıklamalar arasında yer aldı.

YER ALTINDAN ALEV SAÇAN KİMERA

Öte yandan Yanartaş'ın alevleri, mitolojide 'Kimera' adlı canavarla ilişkilendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı'nda aktarılan efsaneye göre; aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Kimera, ağzından ateş saçıyor. Kanatlı atı Pegasos ile canavarın karşısına çıkan Bellerophontes, Kimera'yı yerin dibine gömüyor. Ancak canavar alev saçmayı sürdürüyor, Yanartaş'taki ateşin de bu alevler olduğuna inanılıyor.

OLİMPİYAT ATEŞİ EFSANESİ

Aynı anlatıya göre; Bellerophontes'in zaferini kutlamak için Olympos'ta yarış düzenleniyor. Atletler, Yanartaş'ın kutsal kabul edilen ateşiyle meşalelerini tutuşturup Olympos'a koşuyor. Kültür Portalı'nda bu yarışlar, Olimpiyat Oyunları'nın Anadolu'daki ilk örneği olarak anlatılıyor. 'İlk olimpiyat ateşi' yakıştırmasıyla da tanınan Yanartaş, bugün bu efsanesi ve doğal alevleriyle Likya Yolu yürüyüşçülerinin ziyaret duraklarından biri.

Kaynak: DHA
Antalya KemerKültür SanatLikya YoluAntalyaTurizmGüncelturistKemerKemerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı 1 ölü, 4 yaralı Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar
23 yaşında feci son Genç sürücü olay yerinde can verdi 23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti
Cizre’de Amedspor taraftarları havai fişekleri birbirine fırlattı, yüzlerce kişi kaçıştı Cizre'de Amedspor taraftarları havai fişekleri birbirine fırlattı, yüzlerce kişi kaçıştı
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
07:59
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı
Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
07:43
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
07:08
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
06:54
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti
03:38
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 10:20:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei