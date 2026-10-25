İspanya'da konut protestoları büyürken Sanchez 29 Kasım için erken seçim kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da konut protestoları büyürken Sanchez 29 Kasım için erken seçim kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya\'da konut protestoları büyürken Sanchez 29 Kasım için erken seçim kararı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da konut krizi protestolarının ardından Başbakan Pedro Sanchez, 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi için karar aldı. 3 Ekim'de 50'den fazla kentteki gösterilerde Madrid'de hükümete göre yaklaşık 70 bin kişi toplandı; sendikalar 11 Kasım'da genel greve hazırlanıyor.

İspanya’da son yıllarda konut fiyatlarının ve kiraların ücretlerden daha hızlı artması, başta gençler, öğrenciler ve düşük gelirli çalışanlar olmak üzere geniş kesimlerin barınma sorununu derinleştirdi. Madrid’de yaşayan Violeta Linde, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada büyük kentlerde barınma maliyetlerinin çalışanların gelirlerini aştığını söyledi.

87 YAŞINDAKİ KADININ TAHLİYESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Madrid, Barselona, Valencia ve Bilbao gibi büyük kentlerde konut maliyetlerindeki artış, hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına yönelik tepkileri artırdı. Turistik konaklamanın yaygınlaşması, konut arzının yetersizliği ve büyük yatırım şirketlerinin emlak piyasasındaki etkisi tartışma konusu olurken, gıda, ulaşım ve temel ihtiyaç giderlerindeki artış da protestoların gündemine girdi.

Başkent Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın 23 Eylül’de uzun yıllardır yaşadığı evden tahliye edilmesi, tepkilerin büyümesinde etkili oldu. Tahliyenin ardından Madrid’in Puerta del Sol Meydanı’nda başlayan çadır eylemleri ülkenin farklı kentlerine yayıldı.

KİRACI DÜZENLEMELERİ PARLAMENTODAN DÖNDÜ

Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin tahliyeleri sınırlandırmayı ve kiracıların haklarını güçlendirmeyi amaçlayan iki düzenlemesi, 2 Ekim’de parlamentoda muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi. Düzenlemelerin kabul edilmemesi üzerine gösteriler büyüdü.

50'DEN FAZLA KENTTE PROTESTO

İspanya genelinde 3 Ekim’de 50'den fazla kentte kitlesel protestolar düzenlendi. Hükümetin verilerine göre Madrid’deki gösterilere yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Organizatörler ise katılımcı sayısının 500 bin olduğunu öne sürdü. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken, Valencia’da polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Protestocular; kira fiyatlarının düşürülmesini, tahliyelerin durdurulmasını, sosyal konut sayısının artırılmasını ve konutların büyük yatırım fonlarınca satın alınmasının sınırlandırılmasını talep etti.

SANCHEZ ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

Başbakan Sanchez, protestoların büyümesinin ardından 5 Ekim’de Başbakanlık Konutu Moncloa’da yaptığı açıklamada erken genel seçim kararı aldığını duyurdu. Kral VI. Felipe’yi bilgilendirdiğini belirten Sanchez, parlamentonun feshedilmesi ve 29 Kasım’da erken genel seçime gidilmesi için olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Parlamentodaki siyasi tıkanıklığa dikkati çeken Sanchez, ülkenin geleceğine İspanyol halkının karar vermesi gerektiğini ifade etti.

SENDİKALAR 11 KASIM’DA GENEL GREVE GİDİYOR

Düzenlemelerin parlamentodan geçmemesi üzerine kiracı örgütleri hükümete ve muhalefet partilerine tepki gösterdi. Protestoların genel greve dönüştürülmesi çağrılarının ardından ülkenin iki büyük sendika konfederasyonu UGT ve CCOO, konut maliyetleri ve ücretlere ilişkin talepler doğrultusunda 11 Kasım’da 24 saatlik genel grev kararı aldı.

“İŞÇİ SINIFININ YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRET ALIYOR”

Aslen Malagalı olan ve 9 yıldır Madrid’de yaşayan Violeta Linde, özellikle Madrid, Malaga, Barselona ve Bask Bölgesi’ndeki kentlerde yaşamanın giderek zorlaştığını söyledi. Ücretler ile kiralar arasındaki dengesizliğe dikkati çeken Linde, şöyle konuştu:

“İspanya’da kira fiyatlarının veya ev maliyetlerinin ne kadar olduğu hakkında genel olarak konuşmanın kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü şehirden şehre çok fazla değişiklik gösteriyor. Asgari ücret, ülkenin tamamında aynıdır ve yaklaşık olarak ayda 1400 avro civarındadır. Mesele şu ki, İspanya’daki birçok insan asgari ücret kazanıyor, bu da sorunun bir parçasını oluşturuyor. Çünkü İspanya’daki işçi sınıfının yaklaşık yüzde 40'ı, yani çok fazla insan asgari ücret alıyor.”

“BİR ODAYA 450 AVRO ÖDÜYORUM”

Madrid’in merkezden uzak semtlerinde bile kiraların yüksek olduğunu belirten Linde, “Ben Madrid’in hiç de merkezinde olmayan, oldukça normal bir semt olan Usera’da yaşıyorum. Üç yatak odalı bir evde bir yatak odası için 450 euro ödüyorum. Bu, asgari ücretin neredeyse üçte birine denk geliyor” dedi.

Linde, şöyle devam etti:

“Bir kişi, normal bir evde yalnız yaşamak istese, asgari ücretle bunu kesinlikle karşılayamaz. İşte bu yüzden, Madrid’de veya bahsettiğim şehirlerde pek çok insan daireleri paylaşıyor ve ev arkadaşları ediniyor. Örneğin Madrid’de, 50'li veya 60'lı yaşlarında olan insanların bile ev arkadaşıyla yaşadığını görebilirsiniz. Madrid’de temel şartlara sahip çok normal bir ev bile 1000 eurodan az olmayacaktır, hatta şu anda bu bile ucuz sayılır.”

“BİRKAÇ YIL ÖNCE 250 AVROYDU”

Kiralardaki artışın son yıllarda hızlandığını söyleyen Linde, “Birkaç yıl önce benimki gibi bir mahallede bir odaya 250 avro kira ödemek normaldi. Birkaç yıl önce benim mahallemde 450 avro ödemek son derece tuhaf karşılanırdı, şimdi ise neredeyse ucuz gibi” ifadelerini kullandı.

Ev sahiplerinin kiracılardan daha fazla güvence ve peşin ödeme istediğini belirten Linde, “Onlara kendiniz hakkında çok fazla bilgi vermeniz ve bazen daireye taşınmadan birkaç ay öncesinden ödeme yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla yeni bir eve taşınma masrafı da çok zor olabiliyor” diye konuştu. Linde, kent merkezlerinden uzaklaşmak zorunda kalanların taşındığı, Madrid’e arabayla yarım saat ya da 40 dakika mesafedeki yerleşimlerin de neredeyse aynı derecede pahalı hale geldiğini söyledi.

“MARKET ALIŞVERİŞİ 4 YILDA NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI”

Hayat pahalılığının da günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Linde, “Enflasyon şu anda çok yüksek; bu durum market alışverişlerinde, özellikle meyve ve sebze fiyatlarında, kısacası en temel gıda ürünlerinin fiyatlarında oldukça belirgin hale geldi. İnsanlar daha fazla evde kalmaya zorlanıyorlar. Sanırım son dört yılda market alışverişine harcadığınız miktar neredeyse iki katına çıktı” dedi.

Dışarıda yeme içme fiyatlarının da arttığını söyleyen Linde, “Birkaç yıl önce Madrid’de bir kafede içilen bir kahve 1,20 avro gibi bir fiyattı ve şimdi neredeyse iki katına çıktı. Dışarıda kahvaltı yapmanın fiyatı ve market alışverişi de neredeyse iki katına çıktı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İspanyaEkonomiMadridGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Ankara’da korkunç kaza 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı Amatör ligde 11 taklalı gol sevinci: Osman Ismak serbest vuruştan attığı golü böyle kutladı
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Doğu Ekspresi’nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor Doğu Ekspresi'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı
KPSS’ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın KPSS'ye girecek simitçi tezgahını notla emanet etti: Ücreti poşete bırakın
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:47
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler
1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
15:00
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı
14:38
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
14:26
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı Kaboğlu’ndan ilk mesaj
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
14:25
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
14:14
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
13:04
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Fiyatı duyan mağazaya koştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
12:58
Almanya’nın aradığı isim Türkiye’de yakalandı
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:25
Altın alacaklar dikkat Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
12:24
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor
Yumurta ticareti soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: 3 güne regli olman gerekiyor
11:09
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 16:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'da konut protestoları büyürken Sanchez 29 Kasım için erken seçim kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei