Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler - Son Dakika
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Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

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Görüntü Paris\'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
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Görüntü Paris\'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
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Fransa'nın başkenti Paris'te göstericilerin ateşe verdiği çöp konteynerine elektrikli scooterlar atması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Rue de la République Caddesi'nde yaşandığı belirtilen olayda, patlamanın etkisiyle bir binanın dördüncü katındaki dairenin yaklaşık yarısı kullanılamaz hale geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, göstericilerin ateşe verdiği büyük bir çöp konteynerine elektrikli scooterlar atması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Rue de la République Caddesi'nde yaşandığı belirtilen olayda, patlamanın etkisiyle bir binanın dördüncü katındaki dairenin büyük bölümü zarar gördü.

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARI ATEŞE ATTILAR

Paris'te protestolar sırasında yaşandığı belirtilen olayda, bir grup göstericinin sokaktaki büyük bir çöp konteynerini ateşe verdiği ve ardından elektrikli scooterları alevlerin içine attığı ifade edildi. Paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada, scooterların ateşe atılmasının ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

DÖRDÜNCÜ KATTAKİ DAİRE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Patlamanın, Rue de la République Caddesi üzerindeki bir binanın dördüncü katında bulunan daireye kadar ulaştığı ve evin yaklaşık yarısında yıkıma neden olduğu aktarıldı.

FRANSA'DA PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Fransa'da 24 Ekim Cumartesi günü hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Nantes, Grenoble ve diğer kentlerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl şekilde gerçekleşirken bazı bölgelerde protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Polis ekipleri, taş ve çeşitli cisimler atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler ise mağazaların camlarını kırarak iş yerlerine zarar verdi.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

YAKLAŞIK BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 24 Ekim'deki gösterilere ülke genelinde yaklaşık 410 bin kişi katıldı. Sendikalar ise katılımcı sayısının 800 bine yaklaştığını savundu.

Başkent Paris'te resmi verilere göre 110 bin kişi protestolara katılırken, özellikle gösterilerin sona erdiği saatlerde güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmalar çıktı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Nuñez, bazı kentlerde yağma ve mala zarar verme olaylarının yaşandığını ancak önceki haftaya kıyasla daha geniş çaplı saldırıların önlendiğini belirtti.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

LYON'DA MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Protestoların en sert geçtiği kentlerden biri Lyon oldu. Kent merkezindeki gösterilere yönelik yasaklara rağmen yaklaşık 10 bin kişi sokaklarda toplandı. Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, olaylar sırasında beş mağazanın yağmalandığını, kent mobilyalarının tahrip edildiğini ve bazı noktalarda yangınlar çıkarıldığını açıkladı.

Rhône Valiliği ise kentte 36 kişinin gözaltına alındığını, 18'i güvenlik görevlisi olmak üzere 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Valilik ayrıca üç iş yerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

NANTES'TA POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Nantes kentinde de göstericilerle polis ekipleri arasında çatışmalar yaşandı. Kent merkezine ilerlemek isteyen grupların önünü kesen güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bazı göstericilerin polise sandalye ve çeşitli cisimler fırlattığı olaylarda mağazalar da hedef alındı. Bir kuyumcunun vitrini kırılırken başka bir iş yerinde yağma meydana geldiği bildirildi. Kentte yaşanan olaylar nedeniyle akşam saatlerine kadar 41 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

GRENOBLE'DA MARKET YAĞMALANDI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Grenoble kentinde düzenlenen protestolarda da şiddet olayları yaşandı. Valiliğin açıklamasına göre yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteriler sırasında bazı gruplar iş yerlerine saldırdı. Bir süpermarket ve restoranın zarar gördüğü olaylarda bazı ürünler yağmalandı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda sekiz polis ve yedi gösterici yaralandı.

Olayların ardından Grenoble kent merkezinin bazı bölgelerinde saat 18.00'den ertesi sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa hükümeti, 17 Ekim'deki gösteriler sırasında yaşanan geniş çaplı yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla 24 Ekim'de ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirdi.

Paris, Lyon, Bordeaux ve Marsilya gibi büyük kentlerde çok sayıda esnaf, mağazalarını korumak amacıyla vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı. Bazı işletmeler ise protestolar başlamadan kepenk indirdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bazı bölgelerde gösteriler yasaklanırken, güvenlik güçleri zırhlı araçlar ve özel müdahale ekipleriyle kritik noktalarda konuşlandırıldı.

Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

FRANSA'DA GERİLİM SÜRÜYOR

Hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler, eğitim sistemindeki eksiklikler, kamu hizmetleri ve gelir eşitsizliği gibi taleplerle genişledi. Fransa genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından hükümetin güvenlik politikaları ve göstericilerin talepleri üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

Öte yandan mağazadan ürün aldığı öne sürülen kadının görüntülerinin 24 Ekim'deki protestolarda kaydedilip kaydedilmediği henüz doğrulanmış değil. Kadının kimliği, olayın gerçekleştiği kent ve hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

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    Yorumlar (11)

  • Selim Güler Selim Güler:
    Neden üzüleyim insallah daha beter olsunlar.Ülkemize yillardir terör örgütlerini besleyenler Avrupadir.Gezi olaylarinda o elemanlari vardi aralarinda hep kiskirtilar daha cok karissin diye ne oldu kendilerinde.Devletimiz aslinda orayi karistirmaya gücü var aslinda biz onlar gibi cirkef degiliz asil bir Devletimiz var gurur duyuyoruz Decletimizle 9 2 Yanıtla
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Müslüman değilsin vicdansızsın üzülmene gerek yok belki gariban çoluk çocuk suçsuz insanların evidir yada evleridir 1 6
    Hasan Arslan Hasan Arslan:
    ama tabi çok endişeliyiz coookkk dimiii ?????? 1 0
    Mete Doğaner Mete Doğaner:
    insan olan masumun yanında yer alır. sen hakkını aramazken adamlar hakkı için yürüyor ama masum inşalara karşı da bunlar olmaz kabul edilemez 0 1
    Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Başta Fransızlar olmak üzere tüm Ab ülkelerinin Türkiye ye parmak sallayarak söylediği sözü onlara söylemek gerekir. Fransız Polis şiddetini kınıyoruz. Göstericiler demokratik hakkını kullanıyor. Neden göstericilere müdahele ediyorsunuz. Bu yüzden demokrasi düsmanı Fransızlara Bazi ürunleri ambargo kapsamında satışına izin vermeyelim. Fransız polisinin orantısız güç kullanmasıni Kınıyoruz. Fransada düşünce özgürlügü olmamasi korkutucu :) bu ifadeleri hatırladınız mı 1 0
    Hakikat Hakikat:
    Bence adamlar artık aşk maşk işlerinden sıkıldıklar kendilerine yeni bir yanlış eğlence arayışına girdiler 0 0
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    bunların alayını dikecen as protesto haktır hakkınızı arayın elbette ama milletin evine barkına magasına zarar vermek nedir 4 1 Yanıtla
  • serdar sallama serdar sallama:
    İnananlar buna ilahi adalet diyor 3 0 Yanıtla
  • bekir yapici bekir yapici:
    Dinsizin hakkindan imansiz gelir demisler, tabiki her zaman oldugu gibi bunu firsat görerek harekete gecen cesitli gruplar terör seviciler ve capulcular vardir, bunlarin sahaya inmesine sebep olanlar eylemi baslatan liseliler degil yönetimin kendisidir, dialog ve müzakare imkani varken coluk cocuga sert orantisiz sekilde polisin müdahale etmesini istiyen yöneticilerin tutumu olayi buraya getirdi. 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    ilahi adelet cezayirde kadınlara tecavüz edip halkı katleden vahşi medeni fransızlar. 1 0 Yanıtla
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