Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

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Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ligde 3 maç sonra kazanan Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 kazandı.

KONYASPOR 'AWAZIEM' İLE MUTLU

Ev sahibi ekibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti. Nijeryalı stoper, attığı 2 golle yıldızlaştı. Gençlerbirliği'nde Franco Tongya, 75. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Konyaspor, <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> maçı öncesi şaha kalktı

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Konyaspor, 8 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gençlerbirliği 8 puanda kaldı. 

Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayKonyasporFutbolSporSon Dakika

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