Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı

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Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5\'e taktı
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Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 2-0 yenerek üst üste 3. kez kazandı. İzmir ekibi, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Çorum FK'yi ağırlayan Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 3. dakikada Alexis Antunes'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Göztepe, 38. dakikada Juan'ın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü korumasını bilen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

GÖZLER FENERBAHÇE DEPLASMANINDA

Üst üste 3. galibiyetine imza atarak çıkışını sürdüren Göztepe, puanını 12 yaptı. İzmir ekibi, ligin 10. haftasında zorlu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Çorum FK ise 13 puanda kaldı. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'nin sıradaki rakibi Erzurumspor olacak. 

FenerbahçeFutbolİzmirÇorumSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    zaten hep nedense fb maclari oncesi anadolu takimlarimda bi hirslanma olur.biz o 5 vitesi gs maclarinda goremiyoruz 0 0 Yanıtla
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