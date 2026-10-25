Barselona'da 'Öfkeli Liseliler' eyleminde 100 kişi gözaltına alındı, 14 mağaza yağmalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Barselona'da 'Öfkeli Liseliler' eyleminde 100 kişi gözaltına alındı, 14 mağaza yağmalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barselona'da gençlik eyleminde göstericiler polisle çatıştı, barikatları ateşe verdi ve mağazaları yağmaladı. Katalonya İçişleri Bakanı, 100 kişinin gözaltına alındığını, 25'inin reşit olmadığını, 30'dan fazla noktada yangın çıktığını ve 14 mağazanın yağmalandığını açıkladı.

İspanya'nın Barselona kentinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla örgütlenen gençlik protestosunda olaylar çıktı. Şehir merkezinde göstericiler ve polis arasında çatışmalar çıktı, barikatlar ateşe verildi ve mağazalar yağmalandı.

Fransa'daki öğrenci protestolarından esinlenen sosyal medya çağrısı, Barselona'da gençleri sokağa taşıdı. Katalonya Meydanı'nda başlayan olaylar, çevrede mağazaların yer aldığı caddelere de yayıldı.

Polisle ilk çatışmaların ve Ronda de la Universitat Caddesi'nde bir mağazaya düzenlenen saldırının ardından yağma olayları da yaşandı. Mağaza vitrinleri kırıldı ve motosikletler devrildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürmek için müdahale etti.

Şehrin kalbi konumundaki Katalonya Meydanı yakınındaki sokaklarda birçok işletme, zarar görme ihtimaline karşı kepenk indirdi. Çok sayıda iş yerinin vitrinleri saldırıya uğradı.

Konteynerler, çöp kutuları ve motosikletlerden oluşturdukları barikatları ateşe veren ve polise taş atan genç göstericiler, sosyal medyada son haftalarda Fransa'daki öğrenci protestolarını harekete geçirmek için kullanılan "Öfkeli Liseliler" sloganıyla sokağa çağrıldı.

Katalonya Bölgesi İçişleri Bakanı Nuria Parlon, olaylarda toplam 100 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan yaklaşık 25'inin reşit olmadığını söyledi. Parlon, turistlerin ve hafta sonu alışverişe çıkanların yoğun olarak bulunduğu bölgede 30'dan fazla noktada yangın çıktığını, 14 mağazanın da tahrip edilip yağmalandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıSosyal MedyaBarselonaGençlikGüncelMedyaDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Antalya’da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
Türkiye’yi yasa boğan iki acı haber Biri albay, diğeri astsubay Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
Vatandaşa zehir yedireceklerdi 3 ton incire kimyasal müdahale Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan’a verilen cezada Sultan’ın yeminli ifadesi etkili oldu Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
23:15
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail’in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:58
Tiran’da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 04:00:18. #7.13#
SON DAKİKA: Barselona'da 'Öfkeli Liseliler' eyleminde 100 kişi gözaltına alındı, 14 mağaza yağmalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei