Barselona'da 'Öfkeli Liseliler' eyleminde 100 kişi gözaltına alındı, 14 mağaza yağmalandı

İspanya'nın Barselona kentinde sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla örgütlenen gençlik protestosunda olaylar çıktı. Şehir merkezinde göstericiler ve polis arasında çatışmalar çıktı, barikatlar ateşe verildi ve mağazalar yağmalandı.

Fransa'daki öğrenci protestolarından esinlenen sosyal medya çağrısı, Barselona'da gençleri sokağa taşıdı. Katalonya Meydanı'nda başlayan olaylar, çevrede mağazaların yer aldığı caddelere de yayıldı.

Polisle ilk çatışmaların ve Ronda de la Universitat Caddesi'nde bir mağazaya düzenlenen saldırının ardından yağma olayları da yaşandı. Mağaza vitrinleri kırıldı ve motosikletler devrildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürmek için müdahale etti.

Şehrin kalbi konumundaki Katalonya Meydanı yakınındaki sokaklarda birçok işletme, zarar görme ihtimaline karşı kepenk indirdi. Çok sayıda iş yerinin vitrinleri saldırıya uğradı.

Konteynerler, çöp kutuları ve motosikletlerden oluşturdukları barikatları ateşe veren ve polise taş atan genç göstericiler, sosyal medyada son haftalarda Fransa'daki öğrenci protestolarını harekete geçirmek için kullanılan "Öfkeli Liseliler" sloganıyla sokağa çağrıldı.

Katalonya Bölgesi İçişleri Bakanı Nuria Parlon, olaylarda toplam 100 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan yaklaşık 25'inin reşit olmadığını söyledi. Parlon, turistlerin ve hafta sonu alışverişe çıkanların yoğun olarak bulunduğu bölgede 30'dan fazla noktada yangın çıktığını, 14 mağazanın da tahrip edilip yağmalandığını açıkladı.