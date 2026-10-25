Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı\'yla kutladı

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Ümit Kocasakal, seçim zaferini Haliç Kongre Merkezi'nin çıkışında beraberindeki avukatlarla Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyerek kutladı.

ONUNCU YIL MARŞI'NI HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı olarak seçime giren Kocasakal ve beraberindeki avukatlar, kongre merkezinin çıkışında Onuncu Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi. Kutlama anları kameraya yansıdı.

KOCASAKAL 9 BİN 548 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimde 9 aday yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal 9 bin 548 oyla başkan seçilirken mevcut başkan İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.