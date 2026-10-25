İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında - Son Dakika
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İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında

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İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
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İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi, İznik Gölü ile Uludağ'ı aynı anda gören manzarasıyla büyükşehirlerde yaşayanların gözdesi oldu. İstanbul ve Ankara'dan gelenlerin arazi satın aldığı mahallede, İznik Gölü manzaralı arsaların dönüm fiyatı 1 milyon liradan başlıyor. Bölgeye yerleşenlerin arazilerine konteyner koyarak bahçe oluşturduğu belirtilirken mahalle muhtarı, doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede faaliyet gösteren maden şirketine çevreyi koruma çağrısında bulundu.

Yaklaşık 700 rakımlı mahalle; sağ tarafında İznik Gölü ve Orhangazi, sol tarafında Yenişehir Ovası ile havaalanı, karşısında ise Uludağ manzarasına ev sahipliği yapıyor.

Stratejik konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde dikkati çeken bölge, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların radarında yer alıyor.

İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> ve Ankaralıların radarında

DÖNÜMÜ 1 MİLYON LİRADAN SATILIYOR

Bölgedeki arazi hareketliliğine ilişkin köyün en yüksek noktası olan Bayır Tepesi'nde (Şahin Tepesi) değerlendirmelerde bulunan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Açar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere metropol şehirlerden çok sayıda kişinin köye gelerek arazi edindiğini söyledi.

İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan mahalleye gelen vatandaşların arazilerine konteyner koyarak bahçe yaptıklarını belirten Açar, sadece arazisi olan ailelerin ise hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirdiğini, piknik yapıp döndüğünü ifade etti.

Açar, İznik Gölü'ne bakan arazilerin dönüm fiyatının 1 milyon liradan başladığını, Yenişehir Havaalanı tarafını gören bölgelerde ise biraz daha düşük bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğunu aktardı.

İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında

MADEN ŞİRKETİNE ÇEVRE UYARISI

Mahallelerinin doğal güzelliklerine vurgu yapan Muhtar Hasan Açar, bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin çevreye verdiği zarara da dikkati çekti.

Yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak köyün ve çevrenin zarar görmemesi gerektiğini dile getiren Açar, maden firmasının ayrıştırma tesisleri ve çevrede yol açtığı olumsuzluklara karşı bir an önce gerekli önlemleri almasını talep ettiklerini kaydetti. 

İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Bu bir reklamdır 4 0 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    millette gene kayacaklar 0 0
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bir zamanlar oralara gitmeye gerek yoktu eskiden yapılaşma yokken bulutsuz açık havalarda Gaziosmanpaşadan evimin birinci katından bursanın dağları yeşilköy havaalanı görünüyordu şimdi beşinci kata çıkıp anten direğine tırmanmak lazım 3 0 Yanıtla
  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Orayı da betonlaştırın hayde bakam 2 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    Uludağ tuzladanda görünüyor napalım yani… 1 0 Yanıtla
  • 9hsy5mpg9k 9hsy5mpg9k:
    köyden görüntülerde ne yeni yapı nede konteyner görünmedi. herhalde pazarlama tekniği bu olsa. 1 0 Yanıtla
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