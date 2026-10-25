Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın\'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı

Brighton'da Premier Lig’in 8. haftasında oynanan zorlu Liverpool mücadelesine ilk 11’de başlayan Ferdi Kadıoğlu, maçın henüz başlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

Karşılaşmanın 4. dakikasında aldığı darbe sonrası yerde kalan milli yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesine rağmen sahada kalamadı. Teknik direktör kararıyla 5. dakikada kenara gelmek zorunda kalan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna Joao Costinha dahil oldu.

Görüntü: beIN Sports

DURUMU MR'IN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Milli futbolcunun sakatlığının ciddiyeti ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR ve detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ferdi'nin UEFA Uluslar Ligi'nde yaklaşan Fransa ve Belçika maçlarında A Milli Takım forması giyip giyemeyeceği de yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.