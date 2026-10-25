Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın\'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşılaşmasının henüz 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Ferdi'nin son durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Brighton'da Premier Lig’in 8. haftasında oynanan zorlu Liverpool mücadelesine ilk 11’de başlayan Ferdi Kadıoğlu, maçın henüz başlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. 

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

Karşılaşmanın 4. dakikasında aldığı darbe sonrası yerde kalan milli yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesine rağmen sahada kalamadı. Teknik direktör kararıyla 5. dakikada kenara gelmek zorunda kalan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna Joao Costinha dahil oldu.

Görüntü: beIN Sports

DURUMU MR'IN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Milli futbolcunun sakatlığının ciddiyeti ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR ve detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ferdi'nin UEFA Uluslar Ligi'nde yaklaşan Fransa ve Belçika maçlarında A Milli Takım forması giyip giyemeyeceği de yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. 

A Milli Futbol TakımıFerdi KadıoğluSergen YalçınUluslar LigiMilli TakımLiverpoolBrightonTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
17:10
Çocukların elindeki tehlike Bakanlık toplatma kararı aldı
Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:54:31. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei