Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

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Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
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Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
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Kenya'da cenaze töreninden dönen yolcuları taşıyan otobüsün kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 45 yolcunun bulunduğu otobüsün sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığı belirtildi. Aynı kara yolunda üç hafta önce meydana gelen başka bir kazada da 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Kenya'nın Makueni bölgesinde, başkent Nairobi ile liman kenti Mombasa'yı birbirine bağlayan kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kanga mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada en az 22 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

SOLLAMA YAPARKEN KAMYONLA ÇARPIŞTI

Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Khalif, 45 yolcu taşıyan otobüsün başka araçları sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını açıkladı.

Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün gövdesinin bir bölümünün parçalandığı belirtildi. Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre 17 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

CENAZEDEN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Otobüste bulunan yolcuların bir cenaze töreninden döndükleri bildirildi.

Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, Makueni Bölge Komiseri Khalif ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

ÜÇ HAFTA ÖNCE AYNI YOLDA 17 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kazanın meydana geldiği Nairobi-Mombasa kara yolunda üç hafta önce yaşanan başka bir trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

Kenya Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurumu, son kazanın yaşandığı yol kesiminin daha önce yüksek kaza riski taşıyan bölge olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurum, söz konusu güzergâhta trafik güvenliğinin artırılması için daha önce çeşitli önerilerde bulunulduğunu bildirdi.

Trafik KazalarıDünyaKenyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
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