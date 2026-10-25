Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın Makueni bölgesinde, başkent Nairobi ile liman kenti Mombasa'yı birbirine bağlayan kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kanga mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada en az 22 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

SOLLAMA YAPARKEN KAMYONLA ÇARPIŞTI

Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Khalif, 45 yolcu taşıyan otobüsün başka araçları sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün gövdesinin bir bölümünün parçalandığı belirtildi. Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre 17 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

CENAZEDEN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Otobüste bulunan yolcuların bir cenaze töreninden döndükleri bildirildi.

Yaralıların hastanelerde tedavileri sürerken, Makueni Bölge Komiseri Khalif ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

ÜÇ HAFTA ÖNCE AYNI YOLDA 17 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kazanın meydana geldiği Nairobi-Mombasa kara yolunda üç hafta önce yaşanan başka bir trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurumu, son kazanın yaşandığı yol kesiminin daha önce yüksek kaza riski taşıyan bölge olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurum, söz konusu güzergâhta trafik güvenliğinin artırılması için daha önce çeşitli önerilerde bulunulduğunu bildirdi.